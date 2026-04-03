El gran gesto de Zaira Nara y Jakob Von Plessen: Juntos por los 10 años de su hija Malaika

. Este miércoles 1 de abril, la modelo celebró el cumpleaños número 10 de su hija mayor, Malaika, y sorprendió a sus seguidores con una postal familiar que refleja armonía y respeto.

En un mundo donde las separaciones mediáticas suelen ser conflictivas, Zaira Nara y Jakob Von Plessen volvieron a dar una lección de madurez. Este miércoles 1 de abril, la modelo celebró el cumpleaños número 10 de su hija mayor, Malaika, y sorprendió a sus seguidores con una postal familiar que refleja armonía y respeto.

A pesar de haber terminado su relación hace varios años, la conductora y el licenciado en agronomía mantienen un vínculo cercano por el bienestar de sus hijos. “Feliz cumple, Malí. Te amamos tanto”, escribió Zaira junto a una foto donde se los ve a los cuatro sonrientes, con Jakob luciendo su clásica boina y compartiendo el infaltable mate.

Un despertar lleno de magia

La celebración comenzó bien temprano, a las 7:42 de la mañana, con un ritual cargado de amor. Zaira preparó una mesa soñada para su hija: torta con velitas, alfajores, pochoclos y tazas esmaltadas para un desayuno íntimo antes de arrancar la jornada escolar.

Las imágenes compartidas no solo muestran el festejo, sino el esfuerzo de ambos padres por sostener una dinámica familiar saludable. La complicidad entre Zaira y Jakob dejó en claro que, para ellos, lo esencial sigue siendo la contención y la felicidad de sus niños.

El tierno saludo de la abuela Nora

Nora Colosimo, la mamá de Zaira y Wanda, también se sumó a los homenajes virtuales. La abuela eligió fotos de sus últimas vacaciones en Uruguay para saludar a su nieta: “Feliz cumple amorina mía, te amooooo”, expresó junto a postales de risas en la playa y abrazos compartidos.

Cabe recordar que, apenas el fin de semana pasado, toda la familia viajó a Punta del Este para celebrar justamente el cumpleaños de Nora, en una escapada que combinó naturaleza, picnics frente al mar y el ritmo pausado que tanto disfruta la modelo mendocina por adopción cada vez que busca refugio en el Este.