El escrache japonés a Wanda Nara que se hizo viral

Wanda Nara y su pareja, Martín Migueles, fueron señalados por un pasajero local en el tren bala de Tokio, quien no dudó en exponer en redes sociales lo que consideró un comportamiento “infernal”.

Japón es conocido mundialmente por ser una sociedad donde el respeto al espacio ajeno y el silencio en el transporte público son pilares inamovibles. Por eso, cuando la empresaria y conductora Wanda Nara decidió compartir su fascinación por el tren bala temático de Hello Kitty, nunca imaginó que su paso por el “Shinkansen” quedaría registrado desde una perspectiva mucho menos glamorosa: la de un ciudadano local indignado.

Lo que comenzó como un viaje de ensueño por los paisajes tecnológicos y la estética de Hello Kitty en Japón, terminó en un escándalo digital que traspasó fronteras. Wanda y su pareja, Martín Migueles, fueron señalados por un pasajero local en el tren bala de Tokio, quien no dudó en exponer en redes sociales lo que consideró un comportamiento “infernal”. Entre gritos por teléfono y zapatillas sobre los asientos, la mediática argentina quedó en el centro de una tormenta de críticas que cuestionan la falta de respeto hacia las estrictas normas de etiqueta japonesas. Un recordatorio de que, en la tierra del sol naciente, la discreción es ley y la fama no exime de los buenos modales.

El “infierno” en el vagón rosa

La polémica estalló a través de la cuenta de X (ex Twitter) del usuario japonés @2020reborn. El hombre, que compartía el vagón con la pareja argentina, publicó una fotografía capturada desde atrás de los asientos. En la imagen se podía ver a una mujer (luego identificada como Wanda por su característico conjunto de jogging gris y sus zapatillas New Balance) con las piernas estiradas y los pies apoyados directamente sobre el respaldo del asiento delantero. A su lado, Martín Migueles aparecía absorto en su teléfono celular.

El descargo del pasajero fue lapidario: “Había un extranjero hablando a gritos por teléfono mientras reclinaba completamente su asiento, apoyando los pies en el asiento de enfrente. Pensé: “Uf, odio estar cerca de esta gente” solo para descubrir que estaban justo detrás de mí…”. El hombre cerró su mensaje con una frase contundente: “Un infierno”.

La identificación: zapatillas y redes sociales

La confirmación de que se trataba de la intérprete de Bad Bitch no tardó en llegar. Internautas argentinos, expertos en rastrear detalles, cotejaron las fotos que la propia Wanda había subido minutos antes a su Instagram —donde lucía orgullosa sus zapatillas negras y grises y su cartera rosa— con la imagen del escrache.

Ante la consulta directa de los usuarios en inglés sobre si la persona de la foto era efectivamente la celebridad argentina, el usuario japonés respondió con un escueto pero confirmatorio: “Así es”. A partir de ese momento, la publicación se inundó de comentarios en japonés y español, calificando la actitud de la pareja como “vulgar” y “falta de educación”.

Las normas que Wanda ignoró

En Japón, el tren bala es un recinto de tranquilidad. Existen reglas implícitas y explícitas que los turistas suelen ignorar, pero que para los locales son sagradas:

El silencio es oro: Hablar por teléfono en los vagones está prohibido; se debe acudir a las áreas entre vagones para realizar llamadas.

Hablar por teléfono en los vagones está prohibido; se debe acudir a las áreas entre vagones para realizar llamadas. El espacio del otro: Reclinar el asiento al máximo sin consultar al pasajero de atrás se considera una falta de consideración grave.

Reclinar el asiento al máximo sin consultar al pasajero de atrás se considera una falta de consideración grave. Higiene y calzado: Apoyar los pies en los asientos es visto como un acto de suciedad extrema en una cultura que valora la limpieza por sobre todas las cosas.

La fama frente a la etiqueta

Para Wanda Nara, el viaje a Tokio era una oportunidad para mostrar su faceta más fashionista y su amor por la cultura pop japonesa. Sin embargo, este episodio sirve como un recordatorio de que el lujo y el estilo no compensan la falta de sensibilidad cultural. Mientras en Argentina sus seguidores discuten si se trata de una exageración o un error genuino, en Japón la imagen de la mediática ha quedado asociada a la figura del “turista ruidoso”, una etiqueta difícil de borrar en una sociedad que prioriza la armonía colectiva por sobre el lucimiento individual.