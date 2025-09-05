El emotivo mensaje de Cris Morena, luego del trágico accidente de Mila y el día que Romina Yan hubiese cumplido años

La madre de Romina y la abuela de Mila, Cris Morena, se subió al escenario donde Erreway se presentaba en Buenos Aires para dar un emotivo mensaje.

Cris Morena reapareció públicamente por primera vez luego de la trágica muerte de su nieta Mila Yalkelevich de apenas 7 años de edad. La productora artística se presentó por primera vez en el recital de Erreway, donde dio un conmovedor mensaje al público y no se olvidó de recordar a la pequeña Mila Yankelevich y a su hija Romina Yan, quien este viernes hubiese cumplido 51 años.

Luego de la tragedia que golpeó a su familia, la segunda en la historia del clan Yankelevich, Cris Morena se mostró públicamente. Fue en el escenario a donde una de sus creaciones más exitosas tiene lugar, Erreway.

Durante el recital, subió al escenario y fue recibida con una gran ovación por parte de los espectadores a modo de reconocimiento de la fuerza de voluntad demostrada por ella y su familia para seguir adelante a pesar de todo.

“¡Qué maravilla, qué noche mágica, única, irrepetible, maravillosa! Hoy es el cumple de Camila (Bordonoba) y todos ustedes acá escuchando las canciones que hice con tanto amor hace tanto tiempo y que todavía siguen vigentes”, comenzó diciendo. Y sumó: “¡Vivan las canciones, viva el amor!”

Luego, se refirió a los seres queridos que ya no están: “Además de todo agradecerle mucho a Erreway, mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila“.

Enseguida comenzó con la lectura de un papel con el que subió al escenario, una profunda reflexión de lo que realmente significa para ella la rebeldía: “A través de la música, la amistad y el amor, quería mostrarles que no estaban solos, que sus voces nos importaban, ‘Rebelde Way’ es amor, es pasión que explota, es romper con lo que nos impide volar, son esas ganas locas de vivir la vida”.

Y agregó al respecto: “Me hizo rebelde, dejé lo cómodo y aposté con mi corazón en la mano por lo que creía y soñaba. La rebeldía no es un acto de confrontación, sino es encontrar nuestro propio camino, jugársela, ir por más y no conformarse nunca”.

Finalmente aconsejó: “No se conformen nunca con lo que el mundo impone. Escuchen, escuchen atentos, nuestra tierra necesita a los que tienen el coraje de soñar, de respetar su corazón, de correr riesgos para que la vida sea plena, de apasionarse. En un mundo que parece sordo, mudo y ciego, los rebeldes están vivos, por eso hay que resistir”.