El emocionante posteo de Lizy Tagliani sobre su pequeño hijo Tati

La tierna despedida de Lizy de su marido y su hijo y su posteo en Instagram que emocionó a todos: “Pude vivir tantos años sola por qué no sabía lo que era el amor de un niño que depende de vos para caminar su vida”.

Luego de un tiempo separados, Lizy Tagliani, Sebastian Nebot y su hijo Tati pudieron reecontrarse este verano para compartir un tiempo juntos. Pero llegó, de nuevo, el momento de la despedida, y la conductora volcó su sentir en las redes con un sentido mensaje.

Conmovida por el tiempo que tiene que pasar lejos de su hijo, la conductora decidió compartir una foto donde se la podía ver junto a Sebastián Nebot​ y Tati en su cuenta oficial de Instagram. Pero eso no fue todo, porque la acompaño con un emotivo mensaje.

“Hoy se volvieron a bs as por el trabajo de Sebastián y las actividades del tati… nos despedimos, nos abrazamos, nos dijimos que nos amábamos, el te amo mucho mamá cómprame regalo jajajjaja me destruye de amor.”, escribió emocionada Lizy Tagliani y continuó: “Arrancaron el auto salieron, al doblar la esquina automáticamente se me llenaron los ojos de lágrimas sabía que al entrar a la casa me esperaba el peor de los silencios … Pude vivir tantos años sola por qué no sabía lo que era el amor de un niño que depende de vos para caminar su vida”.

La humorista cerró su posteo en Instagram agradeciendo a su público y compañeros: “El amor de mi familia me dio una nueva razón para vivir más fuerte y segura q nunca. Buen regreso a casa, por suerte me quedan mis amigos y el público q de alguna manera me han adoptado como parte de sus familias. Los amo tati y sebas”.

Por último, en diálogo con un reconocido medio argentino, Lizy Tagliani reveló que tomó esta difícil decisión junto a su pareja por qué pensaron“Que era lo mejor” para Tati seguir con sus actividades en Buenos Aires.