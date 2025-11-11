El dramático desenlace del plan de Ozan en La Traición

Ozan nuevamente acudirá a un punto de encuentro donde Oltan lo envía, pero todo cambia de manera inesperada, y el hijo de Güzide recibe un disparo en su pecho en La Traición. Mirá lo que va a pasar en la novela turca de las siestas de El 9 Televida.

Varios eventos, y todos muy trascendentales para la trama de La Traición, se desarrollarán en el próximo episodio de la novela turca de las siestas de El 9 Televida. Si bien hasta ahora Oylum encabezó el drama, ahora todo quedará en manos de Ozan. Acá te adelantamos algo de lo que sucederá este miércoles.

En La Traición, los secretos y las traiciones alcanzaron un punto crítico cuando Ozan, siguiendo un encargo de Oltan, cayó en una trampa mortal. Lo que parecía una entrega rutinaria terminó en un ataque a disparos que lo dejó gravemente herido y lo llevó directo al hospital. La tensión se multiplicó cuando Behram, mientras tanto, le entregó a Güzide los papeles de su antigua casa, en un intento de cerrar asuntos pendientes.

En urgencias, Tolga no dudó en visitar a su amigo y allí se reencontró con Oylum, con quien volvieron a declararse su amor. Ese abrazo sincero no pasó desapercibido para Behram, que los observó desde la distancia y comprendió que Oylum ya no quería seguir a su lado. Ella decidió terminar la relación, una decisión que, lejos de calmar las aguas, provocó que Behram reaccionara de la peor manera: mandó a atacar a Tolga, desencadenando un nuevo capítulo de peligro y venganza.

Behram está desesperado por el desinterés de Oylum en él, por lo que decide atacar a Tolga con el fin de atemorizar a todos y de amedrentar a Oylum para que vuelva con él y continúe con su embarazo. Pero no te adelantamos más. Para saber cómo sigue esto, te invitamos a que no te pierdas el próximo capítulo de Aldatmak en El 9 Televida.