El drama real detrás de “Todas las Flores”: el miedo que inspiró al autor del éxito de las tardes

Cada tarde, a las 14:30, la pantalla de El 9 Televida se llena de tensión con “Todas las Flores”, la novela que atrapó a Mendoza con su historia de superación y venganza. Pero lo que pocos saben es que su creador, João Emanuel Carneiro, volcó en el guion sus traumas más profundos.

Cada tarde, a las 14:30, la pantalla de El 9 Televida se llena de tensión con “Todas las Flores”, la novela que atrapó a Mendoza con su historia de superación y venganza. Pero lo que pocos saben es que su creador, João Emanuel Carneiro, volcó en el guion sus traumas más profundos. El autor confesó que el motor de sus historias, incluyendo la que hoy disfrutamos, es un miedo que lo persiguió toda la vida: el temor a la pobreza y a pasar hambre.

Mientras acompañamos a Maíra en su lucha diaria, detrás de escena aparece la historia de Carneiro, el mismo cerebro que nos dio “Avenida Brasil”. El autor reveló que su obsesión por mostrar personajes que anhelan la riqueza o temen la miseria nace de su propia infancia. “Durante mucho tiempo tuve miedo de quedarme pobre y terminar en la calle”, confesó el novelista, quien desde muy chico tuvo que hacerse cargo de las responsabilidades económicas de su casa.

Esa “zona gris” entre el bien y el mal que vemos hoy a las 14:30 en Todas las Flores es el sello distintivo de un hombre que creció viajando por caminos de tierra en colectivos viejos. Esa falta de una familia tradicional y estable que él mismo sufrió, es lo que hoy disfrazó de ficción para hacernos dudar de cada personaje. En sus novelas, como pasa con la malvada Zoé, nadie es lo que parece.

João Emanuel Carneiro no solo es un experto en suspenso, sino que usa su pasado como combustible. De ser un niño que quemaba los libros de su madre para llamar la atención, pasó a ser el arquitecto de las emociones que hoy paralizan a la provincia y al mundo. Su capacidad para entender la ambición humana hizo de Todas las Flores un fenómeno que no se detiene y que cada día nos mantiene pegados al televisor.

No te pierdas hoy un nuevo capítulo de esta impactante historia. El miedo, la ambición y los secretos de familia se cruzan en una trama donde, como bien sabe su autor, el hambre de poder puede ser el motor más peligroso de todos.