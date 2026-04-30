El doloroso reproche que destrozará a Bahar: “Yo te necesitaba y tú solo hablabas de ti”

En medio de su lucha por salvar a todos, Bahar se enfrentará a una realidad que no verá venir: el quiebre de su amistad con Çağla.

El capítulo de este miércoles por la pantalla de El 9 Televida promete ser uno de los más crudos y reales de la temporada. En medio de su lucha por salvar a todos, Bahar se enfrentará a una realidad que no verá venir: el quiebre de su amistad con Çağla.

Una verdad oculta y un diagnóstico devastador

Tras varios días de silencio absoluto, Bahar decidirá ir a buscar a su amiga para entender por qué no responde sus mensajes. Sin embargo, lo que encontrará la dejará sin palabras. Çağla estará atravesando un momento traumático tras ser diagnosticada con insuficiencia ovárica prematura. “Una cosa es no tener claro si quiero tener hijos… y otra muy distinta es saber que nunca podré tenerlos”, le confesará con el alma rota.

El reclamo que Bahar no podrá responder

La tensión estallará cuando Bahar, en su afán de consolarla, intente restarle importancia al asunto. Lejos de calmarse, Çağla explotará con un reclamo que atravesará a la protagonista: “Fui a verte y me hablaste de ti. Te llamé y volviste a hablar de ti. ¿No has sido capaz de entender lo que me pasaba?”.

El reproche será demoledor. Çağla le dirá de frente que, por estar tan pendiente de ser la heroína de todos, se olvidó de mirar a quien tenía justo al lado. Bahar, desarmada y con la voz rota, solo podrá reconocer su error antes de marcharse completamente destrozada.

¿Podrán reconstruir su vínculo?

Este miércoles a la noche, los televidentes mendocinos verán a una Bahar vulnerable, enfrentando las consecuencias de su propio descuido emocional. El dolor no vendrá esta vez de sus enemigos, sino de la persona que más la quiere.

No te pierdas este capítulo clave hoy, al término de Noticiero 9, por Canal 9 Televida.