El doble tatuaje de Jimena Barón, y el amor en clave de “Q”

Tras el nacimiento de su segundo hijo, Arturo, la cantante decidió que era momento de completar su “mapa familiar” cutáneo con el nombre de su bebé, sumandolo al de su otro hijo Morrison. Pero además agregó a su gran amor y pareja, Matías Palleiro.

Para Jimena Barón, los tatuajes no son meros adornos estéticos, sino crónicas de su biografía. Hace más de una década, la actriz inmortalizó el nombre de su primer hijo, Morrison, en sus costillas. Doce años después, con la llegada de Arturo, el círculo familiar se expandió y Jimena sintió la necesidad de actualizar su piel. Lo que nadie esperaba, ni siquiera el propio protagonista, era que esta sesión de tinta incluiría un tributo especial para el padre de su hijo menor, Matías Palleiro, alias “Q”.

Entre planes secretos, despistes en un shopping y una revelación cargada de ternura, la artista mostró cómo la letra “Q” se convirtió en el símbolo definitivo de su historia de amor actual.

La logística de una sorpresa: El despiste perfecto

El video compartido por la “Cobra” comienza en el estudio de tatuajes, donde la complicidad con el artista es evidente. Al consultarle sobre la ubicación del nombre “Arturo”, Jimena fue tajante: “Son mis hijitos”, explicó, confirmando que el nuevo diseño iría en simetría con el de su hijo mayor.

Pero el verdadero impacto llegó cuando anunció el plot twist: también se tatuaría la inicial de Matías Palleiro. La logística para mantener el secreto fue casi cinematográfica. “Él hoy me dijo ‘te acompaño’, y yo le tuve que inventar algo para mandarlo al shopping porque me cagaba la sorpresa”, relató entre risas, dejando en claro que Palleiro no tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo mientras recorría locales comerciales.

¿Por qué una “Q”?: El Origen de un apodo íntimo

Una de las mayores dudas de sus seguidores fue la elección de la letra. ¿Por qué una “Q” si su nombre empieza con M? Jimena se encargó de aclarar el código interno de la pareja:

El origen: “Le digo Q a Matías por decirle ‘cookie’ (galleta en inglés) cariñosamente”.

“Le digo Q a Matías por decirle ‘cookie’ (galleta en inglés) cariñosamente”. La evolución: De ‘cookie’ pasó a ‘cooky’ y, finalmente, quedó sintetizado en la letra Q. Este detalle le dio al tatuaje un carácter mucho más privado y romántico, alejándose de las iniciales convencionales para abrazar un lenguaje que solo ellos comprenden.

El encuentro: “Estoy yo ahí”

Al regresar a su casa, Jimena documentó la reacción de Matías en un video que rápidamente se volvió viral. En primera instancia, la cantante se levantó la remera para mostrar el nombre de Arturo, escrito en una caligrafía cursiva y delicada. La emoción de Palleiro fue inmediata, asumiendo la voz del bebé: “Estoy yo ahí”, exclamó conmovido.

Sin embargo, Jimena guardaba el as bajo la manga. Al girarse y mostrar el otro lateral de su torso con la letra Q, el asombro de Matías fue total. Un “¡No!” de incredulidad precedió a una ráfaga de abrazos y besos que sellaron el momento. La sorpresa había cumplido su objetivo: validar el lugar fundamental que Palleiro ocupa en la estructura de su nueva familia.

“Estamos todos”: Un presente de plenitud

La publicación no solo recibió miles de likes, sino que contó con la respuesta pública del propio Matías: “Sos lo más grande que hay puchula. Te amo infinito”, escribió el modelo, firmando simplemente con la letra “Q”.

Este gesto de Jimena Barón refleja el estado de armonía que atraviesa tras años de búsquedas y turbulencias mediáticas. Hoy, con Morrison y Arturo grabados en sus costados, y la inicial de su compañero como puente entre ambos, la artista siente que el rompecabezas está completo. Como ella misma escribió: “Estamos todos”.

La piel como testimonio

Más allá de la anécdota, el doble tatuaje de Jimena Barón es un mensaje de estabilidad. En un mundo de vínculos efímeros, la cantante elige la permanencia de la tinta para celebrar el amor maduro y la familia que logró construir. La “Q” de Matías ya no es solo un apodo cariñoso en la intimidad de su hogar; es un símbolo público de un compromiso que, al menos en la piel de Jimena, ya es eterno.