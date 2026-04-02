“El diablo se viste a la moda”, con Meryl Streep y Anne Hathaway en México

En un despliegue sin precedentes de diplomacia cultural y alta costura, las protagonistas de la secuela más esperada iniciaron su gira mundial en la ciudad mexicana. Una oda a la moda y el cine.

La Ciudad de México no fue elegida al azar para ser el kilómetro cero del tour global de “El Diablo Viste a la Moda 2” (The Devil Wears Prada 2). Con un estreno programado para el 30 de abril de 2026, la expectativa ha alcanzado niveles febriles, y la presencia de Meryl Streep y Anne Hathaway en suelo azteca ha confirmado que esta secuela busca trascender las pasarelas de Nueva York para abrazar una identidad global y artística.

El azul que lo conecta todo: De Runway a Coyoacán

La jornada comenzó con una visita cargada de simbolismo al Museo Frida Kahlo, la emblemática Casa Azul. Recorrer los pasillos que alguna vez habitó la artista más icónica de México permitió un contraste fascinante: la rigidez estética que suele rodear al mundo de la moda se disolvió ante la explosión de color y dolor de Frida.

Las actrices se detuvieron especialmente ante la exhibición de los corsés y vestidos de Kahlo, reconociendo en ella a una pionera que utilizó la vestimenta como una poderosa herramienta de comunicación política y personal. Durante el recorrido por los jardines, un detalle no pasó desapercibido para los fanáticos de la primera entrega: el vibrante azul de las paredes del museo parecía un guiño poético al famoso monólogo del “azul cerúleo” de Miranda Priestly.

“Estar aquí es entender que la moda no es solo tendencia, es armadura y es historia”, comentó Streep mientras posaba en los patios del recinto, evocando una versión mucho más humana y contemplativa de su legendario personaje.

Una noche de piedra y pasarela en el Anahuacalli

Si la mañana fue de introspección, la noche fue de puro espectáculo. El Museo Anahuacalli, diseñado por Diego Rivera con piedra volcánica, sirvió como el imponente telón de fondo para un evento que fusionó el Fashion Week México con el lanzamiento cinematográfico.

Bajo la estructura piramidal del museo, 20 diseñadores mexicanos presentaron colecciones cápsula inspiradas en la estética de la película, demostrando que el diseño local tiene la sofisticación necesaria para vestir a cualquier editora de Runway. Ante más de 400 invitados, incluyendo la élite de la prensa internacional y creadores de contenido, la atmósfera vibraba con una mezcla de respeto arquitectónico y vanguardia textil.

El clímax: El saludo de las reinas

El momento que paralizó los flashes ocurrió al final del desfile. Cuando el público esperaba el cierre tradicional de los diseñadores, las luces se atenuaron para dar paso a un adelanto exclusivo de la película. En las pantallas, se vislumbraron los primeros conflictos de una Miranda Priestly enfrentada a la era de los algoritmos.

Acto seguido, Meryl Streep y Anne Hathaway aparecieron en la pasarela para el saludo final. La ovación fue ensordecedora. Ver a Andy Sachs y Miranda Priestly juntas de nuevo, esta vez rodeadas por la mística del Anahuacalli, se convirtió instantáneamente en la imagen definitiva de la gira. Ambas actrices, tomadas de la mano, agradecieron al público mexicano, sellando un compromiso que va más allá de la taquilla: la unión definitiva entre el cine de culto y la riqueza cultural de México.

Según información difundida por The Walt Disney Company, la película llega a los cines el 1° de mayo de 2026 en Argentina. El proyecto es impulsado por 20th Century Studios, el estudio que actualmente posee los derechos de la historia.