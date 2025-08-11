“El Diablo se viste a la moda 2”, adelanta tendencias 2026

Dieciocho años después del fenómeno que marcó una generación, los rumores de una secuela de El diablo viste a la moda han vuelto a encender la chispa de la moda. Con la confirmación oficial e imágenes por Internet, de la segunda parte de la esperada película, suma además la moda que se viene de la mano de los personaje de Miranda Priestly, Andy Sachs y Emily Blunt, materializadas por las perfectas , Meryl Streep, Anne Hathaway, y Emily Blunt.

Vale recordar que la primera parte de esta película no solo fue un éxito de taquilla, sino que se convirtió en una biblia no oficial para cualquiera interesado en el mundo de las revistas y la alta costura. Su secuela promete ser un evento cinematográfico y una plataforma para dictar las tendencias que veremos en las calles, las pasarelas y las redes sociales, un adelanto detrás de escenas que ya recorren las plataformas.

Una de las tendencias que se espera que tenga un resurgimiento es el uso de collares de perlas. Si bien siempre han sido un clásico, la nueva película podría reinterpretarlos, llevándolos de lo formal y elegante a algo más edgy y moderno. Imaginá a una Andy Sachs, ahora convertida en una exitosa editora, combinando collares de perlas de diferentes tamaños y largos sobre un total look negro, o a una Emily Blunt más sofisticada que nunca, incorporándolos a sus atuendos de oficina de una manera inesperada. Las perlas ya no serán solo para bodas y galas; se convertirán en el accesorio perfecto para un toque de sofisticación en el día a día.

Trajes oversized y siluetas relajadas

El mundo de la moda se ha movido hacia la comodidad y la fluidez en los últimos años, y la secuela de esta película apunta aún más a esta tendencia. Los trajes oversized y las siluetas relajadas serán un pilar fundamental en el vestuario de los personajes. Miranda Priestly, siempre impecable, pero ahora con un traje de pantalón de corte amplio, con hombreras marcadas pero una caída suelta y elegante resulta magnética además de dar una clase de estilo, apropiada para todas las edades. Ni hablar de una Emily, que podría adoptar un estilo más power dressing con blazers que no se ajustan al cuerpo, demostrando que la autoridad no está reñida con la comodidad. Esta tendencia no solo es versátil, sino que también ofrece un lienzo en blanco para jugar con texturas y colores, creando un estilo que es a la vez profesional y vanguardista.

Corbatas: el accesorio que vuelve con fuerza

¿Quién dijo que las corbatas eran solo para los hombres o para los uniformes escolares? En la nueva película, las corbatas volverán con fuerza como el accesorio inesperado que eleva cualquier outfit. Podemos verlas en varias imágenes en una versión minimalista, como una cinta fina sobre una camisa blanca, o en su versión más clásica, pero combinada de forma irónica y audaz con prendas tradicionalmente femeninas, como una falda de seda o un vestido. Este accesorio no solo añade un toque andrógino y chic, sino que también representa una declaración de poder y confianza. La corbata, una vez símbolo de la masculinidad corporativa, se reinventa como un elemento de estilo para todos, sin importar el género. La influencia de esta película podría hacer que la corbata se convierta en el accesorio más buscado de la temporada.

Sin dudas la segunda parte más esperada de “El diablo viste a la moda” no es solo una oportunidad para reencontrarse con personajes inolvidables, sino también un evento que definirá el rumbo del estilo. Las perlas, los trajes oversized y las corbatas son solo algunas de las tendencias que podrían saltar de la pantalla a nuestros guardarropas, demostrando una vez más que la moda, al igual que el cine, tiene el poder de narrar historias y de inspirarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Todas listas para tomar nota de cada detalle.