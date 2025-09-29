El detrás de escena de los Martín Fierro: Cómo es el salón a donde se realizará la premiación y qué comerán los invitados

Con las horas contadas para el inicio de la fiesta de la televisión argentina te contamos cómo es el salón del hotel Hilton a dónde tendrá lugar la premiación y qué degustarán en sus mesas las figuras más destacadas del medio.

Con La Previa de los Martín Fierro ya en pantalla, El 9 Televida se apresta a vivir la noche más importante de la televisión argentina y te trae lo más relevante de la premiación. Este lunes a las 21:45 horas con una transmisión especial, el canal líder de Mendoza te mostrará todo sobre los premios a la televisión argentina que cada año organiza APTRA. Pero no sólo te vamos a contar sobre la transmisión oficial, también te traemos detalles del detrás de escena y cómo se prepara el hotel Hilton para esta noche.

Los Premios Martín Fierro llegan este lunes 29 de septiembre con la 53.ª edición a El 9 Televida en Mendoza, desde el Hilton Buenos Aires y con la conducción de Santiago del Moro. La noche más esperada del año, finalmente llegó. Así, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) premiará a las mejores producciones y talentos de la televisión argentina de 2024.

Un día muy especial con los Martín Fierro como gran protagonista, atravesando toda la programación de Canal 9 Televida, desde las 17 horas con toda La Previa en vivo desde Buenos Aires. Y fue justamente en este trabajo de comunicación previa que se mostró cómo está quedando el lujoso salón donde en horas se realizará el evento.

Según resaltó la cronista del momento, las ya tradicionales mesas redondas están casi armadas y listas para recibir a los invitados. Faltan únicamente los arreglos florales y, obviamente, los primeros platos “para matar el hambre”, habituales en los primeros minutos de transmisión.

Se destacan los manteles de color negro en contraste con los platos blancos y las sillas de acrílico transparente que, a primera vista, no parecen muy cómodas. Cada mesa, además, ya tiene el nombre con la ubicación de cada uno de los invitados. Por ejemplo, la notera mostró la mesa número uno —ubicada muy cerca del escenario— donde va a estar cenando nada menos que Susana Giménez.

En otra de las mesas mejor ubicadas figura el nombre de Wanda Nara, que tendrá a su lado en la mesa a su expareja Maxi López y a Zaira, su hermana.

El salón cuenta, por supuesto, con un gran escenario con una enorme pantalla de fondo como es habitual en todas las ediciones de los premios. De la alfombra que se despliega por todo el salón prevalecen distintas gamas de grises en forma de líneas que se cruzan. Todo indica que se mantendrá la distribución habitual de la entrega que organiza APTRA: una alfombra roja central con dirección al escenario y rodeada de mesas redondas.

Sobre el menú

El menú también está confirmado: como plato de entrada los invitados podrán degustar una burratina cremosa, emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas secas

El plato principal consta de costilla de novillo en cocción larga, cremoso de zapallo especiado, aceite de apio, habas tiernas y Bruselas. La opción vegana incluye variedad de hongos orgánicos asados, cremoso de coliflor, fondo de hongos y limón

Para el postre, habrá texturas de dulce de leche, chocolate, avellanas, pochoclos y licor irlandés.