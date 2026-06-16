El desopilante regalo de Gran Hermano a Andrea del Boca por su nueva caída en la casa

A dos meses de su primer accidente, la icónica actriz tropezó en el pasillo de la cocina y encendió las alarmas, que cortó la transmisión. Tras constatar que solo fue un golpe, el programa la sorprendió con un “obsequio” místico traído de Luján.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada sumó un momento de absoluta tensión que, afortunadamente, terminó transformándose en risas y mística. Durante la tarde previa a la última eliminación, Andrea del Boca volvió a protagonizar un fuerte accidente doméstico dentro del reality de Telefe. El tropezón preocupó tanto a sus compañeros como a la producción, pero la resolución de “El Big” ante el hecho se volvió viral.

El accidente ocurrió en el sector de la cocina, muy cerca del pasillo principal, donde la actriz perdió el equilibrio y cayó pesadamente al suelo. Al ver el impacto, los demás participantes corrieron de inmediato a asistirla, momento en el cual la transmisión en vivo de las cámaras de la casa se cortó de forma abrupta por decisión del canal para evaluar su estado de salud. Por fortuna, minutos más tarde la señal regresó mostrando a Andrea completamente recuperada, tomando mates y lanzando un aviso desafiante: “Yo bailo igual, yo bailo renga, no me van a sacar”.

Un regalo inesperado desde la Basílica de Luján

Luego de confirmarse que el golpe solo le había afectado levemente la rodilla y no revestía gravedad (a diferencia de su caída de hace dos meses, donde sufrió la pérdida de piezas dentales), Santiago del Moro interrumpió la noche para pedirle a la actriz que se dirigiera al box de intercambio, donde la esperaba un misterioso obsequio.

Al abrir la caja, Del Boca y toda la casa estallaron en carcajadas. El regalo de Gran Hermano consistía en una botella de agua bendita traída especialmente desde la Basílica de Luján, destinada a limpiar las “malas energías” y atraer la buena fortuna al problemático rincón de la casa.

“Mañana mismo hago una limpieza general en toda la casa”, prometió Andrea entre risas, tomándose la situación con absoluto humor. Además, bromeó sobre su mala racha en ese punto específico de la propiedad: “Merezco que pongan una plaquita en ese sector con mi nombre porque ese piso ya es mío”.

“No me van a vencer”

Para llevar total tranquilidad a sus familiares, seres queridos y a los fanáticos que la siguen día tras día en esta aventura televisiva, la artista miró fijamente a las cámaras y dejó en claro que su espíritu competitivo sigue intacto pese a los tropezones físicos: “Acá estoy, no me van a vencer, acá me quedo”.

Con la casa bendecida y el humor renovado, los hermanitos se preparan para afrontar una semana clave en el juego. RSeguí de cerca todos los secretos de la convivencia en la pantalla de El 9 Televida.