El demoledor derecho a réplica que dejó a Manuel Ibero contra las cuerdas en Gran Hermano

En una gala marcada por la tensión, el participante de Gran Hermano Generación Dorada tuvo que enfrentar el tercer “Derecho a Réplica” de la temporada.

La noche del martes 31 de marzo no fue una más para Manuel Ibero. En una gala marcada por la tensión, el participante de Gran Hermano Generación Dorada tuvo que enfrentar el tercer “Derecho a Réplica” de la temporada en la pantalla de El 9 Televida. Del otro lado de la pantalla, Zoe Bogach, exparticipante del reality y su expareja, apareció no para jugar, sino para “sanar” una herida que, según ella, el joven volvió a abrir dentro de la casa.

Con la voz firme pero cargada de emoción, Zoe comenzó su descargo apuntando al corazón del conflicto: las palabras de Manuel apenas ingresaron al juego. “Admitiste que yo era una hipócrita por dejarme manipular. Me sentí muy humillada porque lo dijiste abiertamente en la televisión argentina”, disparó la modelo, quien acusó a su ex de “vender un personaje de caballero” que sostuvo durante sus dos años de relación.

Acusaciones de manipulación y una “careta” que se cae

El cruce virtual rápidamente escaló a una seguidilla de reproches. Zoe no dudó en calificar la actitud de Manuel como “violenta” y le advirtió que su estrategia se estaba desmoronando: “Se te está cayendo la careta, nene. Seguí manipulando que te sale perfecto”.

Por su parte, Manuel intentó mantener la calma, aunque no ocultó su fastidio. “Yo no manipulo nada, la que lo hizo fuiste vos”, retrucó el jugador, acusando a Bogach de victimizarse para generar empatía en el público y de haber intentado impedir su ingreso al reality mediante cartas documento y campañas en redes.

El cierre letal y la respuesta de “Manu”

El final del encuentro dejó una de las frases más picantes de la edición. Para dar por cerrada la etapa, Zoe se despidió con un tajante: “Te deseo lo mejor mientras dures. Chau, ex de Zoe”. La respuesta de él, cargada de ironía, no se hizo esperar: “Por suerte me llamo Manu”.

Tras la salida de la joven de la pantalla, Manuel habló a solas con Gran Hermano en el SUM, asegurando que jamás admitió haberla manipulado y que siempre guardó aprecio por ella, a pesar de los conflictos legales previos al programa. Sin dudas, este enfrentamiento marca una nueva grieta en la casa y deja a Ibero bajo la lupa del público justo antes de una nueva ronda de nominaciones.