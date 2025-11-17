El curioso nombre que Maxi López eligió con su nueva pareja para el nuevo bebé

El participante de MasterChef Celebrity reveló cómo decidieron llamar a su nuevo bebé.

Maxi López, actualmente participante de MasterChef Celebrity, programa que se emite en las noches de El 9 Televida, atraviesa un gran momento personal. El exfutbolista espera a su segundo hijo con su actual pareja, Daniela Christiansson, y según contaron, el nacimiento está previsto para este mes de diciembre de 2025 y el nombre ya está definido.

El exfutbolista sorprendió al compartir los detalles sobre la elección del nombre del bebé. Fue durante una entrevista en el programa Implacables con Susana Roccasalvo. Cuando le preguntaron si ya habían elegido el nombre, el misterio se disipó: “Sí, Lando. Es un nombre inglés”, reveló sin vueltas.

Ante la curiosidad de los panelistas, Maxi contó que tiene un significado personal y geográfico. El nombre Lando fue elegido por el empresario ya que, al ser un varón, le tocó a él elegirlo, mientras que su mujer decidió el de Elle. La preferencia por un nombre británico se debe a que su hija, fruto de la misma relación, nació en Londres.

Maxi López explicó la dinámica de la elección, basada en el origen inglés y la alternancia de responsabilidades con Daniela: “Exacto, es un nombre inglés. Elle nació en Londres, entonces quería poner un nombre inglés. Como era nena, lo eligió la mamá, y ahora que salió varoncito, me toca a mí y le pongo un nombre inglés, así que estoy ya un poco ansioso”. Uno de los panelistas incluso agregó la referencia al corredor de autos Lando Norris.

A pesar de las noches sin dormir que se avecinan, Maxi López se mostró entusiasmado por la inminente llegada del nene. El exfutbolista, que ha pasado los últimos dos años y medio disfrutando del tiempo junto a Elle, está preparado para el cambio de ritmo.

López detalló su entusiasmo por la vida familiar, incluso en medio del cansancio: “Me gustan los chicos, me gusta todo el tiempo que estoy pasando con Elle. Pasé prácticamente los dos años y medio juntos y ahora llega otro y de nuevo a dormir nada, a estar cansado, a cambiar pañales, pero esas son cosas que dentro del cansancio a mí me llenan y me gustan”.

Incluso bromeó sobre la energía de su primera hija con Christiansson, diciendo: “Estoy entrenando a los chicos para seguirla, porque la vikinga va a ser un tema”. Respecto a la posibilidad de mudarse a Buenos Aires en familia, López no cerró la puerta, aunque indicó que deberán esperar a que el niño crezca para enfrentar el largo viaje desde Europa. Su pareja, Daniela, es fanática del país: “A ella le encanta Argentina”, comentó.