El comienzo de los knockouts y la llegada de los co-coaches cambian todo en La Voz Argentina

Este lunes comienza la etapa de los Knockouts en La Voz Argentina y acá te contamos cómo quedan conformados cada uno de los equipos y quiénes son los mendocinos que siguen en carrera.

Con las últimas batallas que se llevaron a cabo este domingo, La Voz Argentina entró en la etapa de los Knockouts. Así desde este lunes 11 de agosto se verá una nueva dinámica en el talent show de El 9 Televida. Conocé cómo quedaron conformados cada uno de los equipos que dirigen: Lali, Luck Ra, Miranda y la Sole y qué mendocinos siguen en carrera.

Knockouts, reglas nuevas

Los Knockouts consisten del enfrentamiento de dos participantes de un mismo equipo cantando un tema cada uno, y su coach deberá decidir quién sigue en el certamen. Nuevamente y al igual que en la etapa anterior, cada coach podrá robar hasta dos participantes de otro equipo.

En esta nueva instancia, si o si, habrá siempre un eliminado. Una decisión que no siempre es fácil, y más luego de ver con los talentos que cada team quedó conformado. Mirá.

Team Lali

Jaime Muñoz.

Oscar Burgos (robado del Team Soledad).

Lola Kajt.

Alan Lez.

Iara Lombardi.

Aimel Salí.

María Bernad.

Giuliana Piccioni.

Valentina Otero (robada del Team Miranda!)

Gabriel Franchelli.

Laila Speciale.

Rafael Morcillo.

Santiago Maluendez (robado del Team Miranda!)

Valentino Rossi.

Lucas Rivanedeira.

Juana Falcao.

Jerónimo Romero.

Lucio Casella.

Ambrosio Cantú. Mendocino

Team Luck Ra

Lucía Lencina.

Mateo Pintor.

Camila Rizo.

Pablo Galve. Mendocino.

Leonel Alegre (robado del Team Miranda!).

Lucas Barros.

Thomas Dantas.

Federico Mestre.

Poppo Rigoli.

Nathalie Cajigal.

Avril Areste.

Melanie Rosales.

Jaqueline Medina.

Nicolás Behringer.

Emma Roach.

Francisco “Kakush” González (robado del Team Lali).

Leo Belmonte.

Nicolás Armayor.

Team Miranda!

Federico Caravatti.

Thomas Guzmán.

Benjamín Depasquali.

Pablo Cuello (robado del Team Lali).

Ámbar Carrizzo.

Josué Cordero.

Lisandro Domínguez.

Nadin Chantal.

Sofía Verna.

Alexia Vázquez.

Martín Guerrero (robado del Team Soledad).

Juan Pablo Orlando.

Emiliano Villagra.

Abril Robledo.

Eugenia Rodríguez.

Ximena Padilla.

Franca Castro Videla.

Tiziana Minotti.

Team Soledad

Rogelio Posat.

Mía Frankel.

Gustavo Rosales.

Luis González.

Iván Borda (robado del Team Lali).

Mauricio Tarantola y Agustín Carletti.

Violeta Lemo.

Ezequiel Montagnino.

Joaquín Martínez.

Leandro Romano.

Celeste López.

Milagros Amud.

Enrique y Tomás Olmos.

Iván Horrocks.

Milena Salamanca.

Agustín Isasmendi.

Eduardo Desimone (robado del Team Luck Ra).

Rocío González.

Co-coaches para los knockouts

Una de las grandes novedades para esta fase es la incorporación de cuatro co-coaches que asistirán a los jurados principales. Por primera vez en la historia del formato, también estarán presentes en el escenario principal durante la toma de decisiones.

Cazzu acompañará a Luck Ra. El equipo Miranda contará con la ayuda de Emmanuel Horvilleur. Zoe Gotusso será quien acompañe a Lali en esta nuevaa instancia, y el Chaqueño Palavecino estará junto a la Sole.

No te pierdas el comienzo de los Knockouts este lunes al término de Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida.