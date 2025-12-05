El actor mendocino, Marco Antonio Caponi, revolucionó las redes con una publicación creada con IA

Marco Antonio Caponi hizo una serie de posteos con un fin que recién reveló unos días después.

Marco Antonio Caponi, el actor oriundo de Maipú, finalmente aclaró el misterio detrás de las publicaciones que en los últimos días habían desconcertado y fascinado a sus seguidores. Las imágenes —creadas con inteligencia artificial— lo mostraban con una apariencia muy distinta, simulando cómo luciría si interpretara a uno de los integrantes de la histórica dupla humorística argentina Alberto Olmedo y Jorge Porcel. En su anuncio, que generó un gran revuelo, Caponi señaló a Diego Cremonesi como su compañero ideal para este proyecto y lo definió como “un gran actor y amigo”.

El actor venía alimentando la intriga con fotos que sugerían una transformación física extrema, y muchos de sus fans esperaban una explicación. Si la propuesta llegara a concretarse, significaría un homenaje directo a dos íconos del humor nacional, combinando nostalgia y renovación para atraer tanto a admiradores de la dupla clásica como a nuevas audiencias.

Con ironía, Caponi jugó en su publicación con las comparaciones que circularon en redes —desde “Laurel and Hardy” hasta “Starsky y Hutch”— para luego revelar: “NO; RAMBITO Y RAMBÓN. Así es: OLMEDO Y PORCEL. La mejor dupla de la Argentina, CON EL GRAN ACTOR Y AMIGO Diego Cremonesi”. De esa manera despejó las dudas sobre su supuesto cambio físico y abrió la puerta a una posible exploración artística distinta a todo lo que había hecho.

Personas de su entorno explicaron a Teleshow que todo forma parte de un experimento que busca mostrar cómo las redes moldean la percepción pública. La reacción del público fue instantánea: miles de comentarios oscilaron entre el desconcierto, el humor y la incredulidad. “Es IA”, “¿Qué personaje vas a hacer?”, “¿Es una máscara?” o “Me pasó lo mismo pero sin actuar” fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación, en la que Caponi aparece junto a su pareja, Mónica Antonópulos.

La frase que acompañaba las imágenes —“Acá con mi Bb, Monik… 140, próximo objetivo llegar a las 120”— alimentó aún más las especulaciones sobre si había ganado peso por un papel, si usaba prótesis o si se trataba de edición digital.

Lejos de esquivar la polémica, Caponi se sumó al debate con humor, compartiendo algunos de los comentarios más ingeniosos y publicando un cartel irónico: “La vida es corta. Asegurate de gastar el mayor tiempo posible en internet peleando con extraños”, musicalizado con “Bella ciao”.

El episodio terminó convirtiéndose en un ejemplo perfecto de cómo la tecnología, la curiosidad del público y el vértigo de las redes pueden transformar una simple publicación en un fenómeno viral.