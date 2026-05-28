¡Drama total en Bahar! Seren rompe bolsa antes de tiempo en medio de un tremendo escándalo familiar

Lo que debía ser una jornada tensa pero controlable se transformará en una auténtica pesadilla médica cuando Seren, desbordada por la angustia y una humillación pública intolerable, comience el trabajo de parto de forma prematura, poniendo en riesgo inminente la vida de sus bebés.

El clima de tensión en la mansión de Bahar, la ficción turca que lidera las noches de El 9 Televida, alcanzará su punto máximo de ebullición en los próximos capítulos. Lo que debía ser una jornada tensa pero controlable se transformará en una auténtica pesadilla médica cuando Seren, desbordada por la angustia y una humillación pública intolerable, comience el trabajo de parto de forma prematura, poniendo en riesgo inminente la vida de sus bebés.

El detonante de la crisis será la irrupción descontrolada de Efsun. Completamente fuera de sí tras haber leído el diario íntimo y secreto de su hija, la mujer se presentará en la propiedad familiar dispuesta a romper el pacto de silencio y sacar a la luz todos los trapos sucios que los protagonistas intentaban ocultar frente a Leyla.

Verdades cruzadas y una expulsión a los gritos

Delante de todos los presentes, Efsun comenzará a gritar sin filtros los secretos más escandalosos de la familia: expondrá que Bahar y Timur están formalmente divorciados, que la joven Parla es hija biológica de Timur y que Rengin es su actual prometida. A pesar de los desesperados llantos de Seren para que su madre se detenga, los ataques no darán tregua.

La situación se tornará insostenible al punto de hacerle perder los estribos a la mismísima Bahar, quien intervendrá con una furia pocas veces vista para echar a la mujer con desprecio: “¡Salga de aquí ya! ¡¿Se hace una idea de lo que nos va a costar lo que acaba de hacer esta noche?!”, exclamará a los gritos en medio del living.

El peor temor: los bebés corren peligro de muerte

El violento cuadro de nervios y humillación terminará impactando de la peor manera en la salud de la joven embarazada. En medio del griterío generalizado, Seren entrará en estado de shock y sentirá el peor de los síntomas. “Uras, me pasa algo… he roto aguas”, llegará a balbucear entre lágrimas, desatando de inmediato el pánico generalizado en la mansión.

Debido a que el embarazo aún no ha cumplido el tiempo de gestación necesario, la rotura prematura de bolsa encenderá las alarmas de máxima gravedad, ya que los bebés son demasiado prematuros y podrían no sobrevivir al nacimiento. Los gritos de reproche mutarán en desesperación y llamadas de urgencia en una semana crucial que mantendrá en vilo a los seguidores del drama turco, de lunes a viernes por la pantalla de El 9 Televida.