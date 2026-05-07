¿Drama familiar o manipulación? La escandalosa salida de Yipio de Gran Hermano

Yisela “Yipio” Pintos abandonó la competencia de manera abrupta tras recibir una noticia sobre la salud de su madre. Sin embargo, mientras sus compañeros la despedían entre sollozos, afuera de la casa comenzó a tejerse una versión que apunta a su novio.

La casa de Gran Hermano vivió una de sus noches más tristes en la pantalla de El 9 Televida, pero también más dudosas. Yisela “Yipio” Pintos abandonó la competencia de manera abrupta tras recibir una noticia sobre la salud de su madre. Sin embargo, mientras sus compañeros la despedían entre sollozos, afuera de la casa comenzó a tejerse una versión que apunta directamente contra su pareja.

El llamado del “Big” y una decisión dolorosa

Todo se desencadenó cuando la producción llamó a la uruguaya al confesionario. Allí, se le comunicó que su pareja había solicitado su salida inmediata debido a que su madre, Laurita, atravesaba un problema de salud.

Aunque el propio Gran Hermano fue tajante al decirle: “No es nada grave, eso te lo firmo”, y le aclaró que la decisión final era de ella, Yipio no dudó. “No tengo más familia que se haga cargo. Está mi pareja nomás y mi hija que es menor”, explicó la comediante antes de cruzar la puerta giratoria “con todo el dolor del mundo”.

El abrazo de la reconciliación y el llanto de la casa

La noticia cayó como una bomba entre los participantes. Uno de los momentos más impactantes fue el abrazo de Jennifer “Pincoya” Galvarini, quien dejó atrás sus feroces peleas con la uruguaya para contenerla. “Vas a volver a verla, tranquila. Andá con tu mamá”, le dijo la chilena, completamente quebrada por la situación.

La “verdad oculta”: ¿Su novio la engañó para sacarla?

Mientras en Argentina se hablaba de un gesto humanitario, desde Uruguay estalló la polémica. En un programa de streaming charrúa conducido por Lucho Román, lanzaron una versión incendiaria: “El novio la quiso sacar de la casa, lo de la madre es mentira”.

Según esta versión, la salud de la madre de Yipio no habría sufrido ningún traspié reciente y el pedido de su pareja habría sido una maniobra para terminar con su participación en el reality. Esta teoría cobra fuerza entre los seguidores del programa, dado que el propio “Big” le insistió a la participante en que no se trataba de una situación de gravedad.

La faceta desconocida de Yipio

Más allá de la controversia, la salida de la uruguaya permitió conocer su lado más solidario. Se reveló que, a pesar de vivir “al día” y de que el stand up en su país no le brinda grandes ingresos, Yipio es reconocida por organizar colectas para ayudar a víctimas de inundaciones y personas con problemas habitacionales en su comunidad.

¿Podrá Yipio regresar al juego si se confirma que fue engañada? Por ahora, la uruguaya ya se encuentra camino a reencontrarse con su familia, dejando un vacío estratégico y una de las polémicas más grandes de esta Generación Dorada.