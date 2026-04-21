Drama en “Bahar”: el terrible accidente que sufrirán hoy Cem y Umay y cambiará el destino de la historia

Lo que comenzó como una travesura llena de adrenalina terminó en el hospital.

La tensión y el romance juvenil en “Bahar”, la novela turca de las noches de El 9 Teleida, darán un giro oscuro. Lo que comienza como una travesura llena de adrenalina terminó en el hospital: Cem y Umay tomarán la moto de Evren a escondidas y sufrierán un fuerte choque que dejará a todos en shock.

Una decisión que lo cambiará todo

En la emisión de hoy por El 9 Televida, los jóvenes tomarán la moto de Evren a escondidas para dar un paseo a solas. Sin embargo, la falta de experiencia de Cem al volante provocará un desastre. El joven perderá el control tras ir a una velocidad excesiva y chocará violentamente contra un auto que se cruzará en su camino.

Tras el impacto, ambos saldrán despedidos y quedarán tendidos en el asfalto. Si bien estarán conscientes, la gravedad de la situación obligará a su traslado inmediato a una clínica de urgencia.

El desgarrador llamado de Umay

Para la hija de Bahar, este accidente marcará un antes y un después, ya que es la segunda vez en el año que vive una situación límite. En una de las escenas más fuertes de hoy, veremos a una Umay completamente rota llamando a Parla para confesarle, entre lágrimas, el horror que acaban de vivir.

Furia y secretos al descubierto

El accidente no solo dejará secuelas físicas, sino que desatará una tormenta familiar:

Evren se enterará de que usaron su moto sin permiso y sentirá una profunda culpa por lo ocurrido.

Timur estallará de furia al ver a su hija nuevamente en peligro, lo que provocará un nuevo enfrentamiento con Bahar.

La amistad entre Cem y Umay correrá peligro, ya que sus padres intentarán alejarlos tras esta peligrosa imprudencia.

No te pierdas este capítulo clave de “Bahar”, hoy por la pantalla de Canal 9 Televida