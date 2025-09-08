Dos artistas, dos shows y un común denominador: ¿Qué unió a Lali y a Katy Perry este fin de semana?

Sin querer queriendo las elecciones de medio término de la provincia de Buenos Aires se colaron en los shows de dos artistas: Lali y Katy Perry. Mirá qué pasó.

Lali Espósito, la jurado de La Voz Argentina, programa éxito de las noches de El 9 Televida, se presentó este fin de semana en el Estadio de Vélez en el marco del tour que la llevó por todo el país. Su show del día domingo quedó atravesado por el clima electoral que se vivió en Buenos Aires. Lo mismo sucedió en la presentación de Katy Perry en su segunda presentación en el Movistar Arena. ¿Qué unió a estas dos artistas? Acá te contamos.

Este domingo 07 de septiembre en la provincia de Buenos Aires se realizaron las elecciones legislativas de medio término, y todo indica que el clima electoral copó de lleno hasta la música, internacional inclusive.

Mientras los resultados comenzaban a conocerse y el análisis invadía la escena pública, en el estadio de Vélez Sarsfield se vivía otra clase de ritual masivo. Miles de fanáticos de Lali Espósito se reunían para uno de los shows más multitudinarios.

Al conocerse el recuento definitivo, La Libertad Avanza quedó en segundo lugar en las urnas. El dato fue multiplicándose por las redes a la par de las reacciones, especialmente cuando, durante la espera del show de Lali, se vivió un episodio inesperado contra Javier Milei. Miles de fans corearon al unísono un cántico que rápidamente se volvió viral: “¡El que no salta votó a Milei!”. El estadio se llenó de saltos y esa frase marcó la previa de la noche, dejando en claro que el clima electoral también atravesó uno de los shows más esperados de la temporada.

“El que no salta votó a Milei” 📢 El cántico del público en la previa del show de Lali Espósito en Vélez. pic.twitter.com/LVJU8YEDwa — El Destape (@eldestapeweb) September 8, 2025

Por otro lado, la norteameticana Katy Perry se presentó en el Movistar Arena en el marco de su gira internacional “The Lifetimes Tour”, y su llegada estuvo cargada de emoción, sorpresas y un gesto que quedó grabado en la memoria de sus fanáticos argentinos: un cuadro de Eva Perón como regalo de bienvenida.

La artista tomó el obsequio con una sonrisa brillante, posó gustosamente para las cámaras y agradeció el gesto rodeada de aplausos y vítores. “Gracias madre”, exclamó uno de sus seguidores en medio de la emoción y la algarabía, mientras la cantante realizaba su ronda de saludos.

El episodio no terminó allí. Minutos después, cuando se preparaba para ingresar nuevamente al hotel, Perry alzó el cuadro de Eva Perón por encima de su cabeza y volvió a recibir un cálido aplauso de parte de los fanáticos, que celebraron el instante entre gritos de admiración y celulares en alto. Las imágenes y videos de la escena se multiplicaron en las redes sociales, inmortalizando el encuentro y generando intensa repercusión. “Me encanta este multiverso”; “Esto no estaba en mi bingo card”; “Una experiencia surreal”; “Katy, siempre serás icónica”; “Te amamos, Katy”, fueron algunos de los comentarios que circularon durante la noche y pusieron en evidencia la fascinación que la artista sigue despertando en distintas generaciones.