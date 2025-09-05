Dormir maquillada: El error invisible que causa daños en tu piel

Parece un simple descuido, pero dormir maquillada, aunque sea por una noche, es un grave error que tu piel no perdona. La combinación de maquillaje, polución y sebo obstruye los poros, acelera el envejecimiento y debilita la salud de tu rostro. Te contamos por qué este hábito es tan perjudicial y cómo una rutina simple puede marcar la diferencia.