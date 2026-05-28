Donato de Santis reveló su costado más espiritual y explicó por qué se volcó al budismo

Instalado en Italia tras su exitoso paso por las pantallas argentinas, el prestigioso chef decidió abrir su corazón en las redes sociales para mostrar una faceta tan íntima como desconocida: su profunda conexión con el budismo.

Acompañado por el cariño del público local que lo disfrutó durante años en la televisión, Donato de Santis volvió a convertirse en el centro de atención, pero esta vez lejos de las hornallas. Instalado en Italia tras su exitoso paso por las pantallas argentinas, el prestigioso chef decidió abrir su corazón en las redes sociales para mostrar una faceta tan íntima como desconocida: su profunda conexión con el budismo, una filosofía que, según sus propias palabras, le dio un vuelco rotundo a su destino.

A través de una conmovedora publicación en su cuenta de Instagram, el carismático cocinero compartió un video en el que enseñó el altar donde realiza sus rituales diarios y ensayó una profunda reflexión sobre las razones que lo llevaron a adoptar esta religión hace ya 30 años. “Mucha gente pregunta por qué elegiste o por qué te volviste budista. A mí me salvó la vida en el sentido que tenía tantas preguntas que me volvía loco”, confesó con total honestidad.

Un camino de tres décadas: orden interno, empatía y práctica constante

En su mensaje escrito, Donato detalló que profesa específicamente el budismo de Nichiren Daishonin, una corriente que le permitió encontrar un eje en medio de las vertiginosas exigencias de su profesión.

“Hace tres décadas elegí establecer mi nuevo y profundo camino. Encontré propósitos y la manera de hacer orden empezando por dentro, y sobre todo la forma de vivir de uno hacia los demás. Es una manera de mirar y observar distinta, de bajar lo superficial y de ir un poco más hondo en lo que pasa en la cocina, en el trabajo, en los vínculos y en el día a día”, describió el chef con notable paz.

Lejos de vender una receta de felicidad absoluta o un estado inalcanzable, el gastronómico remarcó el valor del esfuerzo cotidiano en esta disciplina espiritual: “No es perfección. Es práctica. Un camino difícil y entusiasmante a la vez. Es volver a intentarlo, incluso cuando estás cansado, cuando te enojás, cuando todo va rápido”.

Un escudo contra el sufrimiento: “Nam Myoho Renge Kyo”

En el fragmento audiovisual que causó asombro entre sus seguidores, el exjurado de los certámenes culinarios de El 9 Televida definió su fe como una herramienta de resiliencia y un cable a tierra indispensable para procesar la realidad.

“Es un ejercicio para descansar, un estado mental y de vida impermeable al sufrimiento, aunque este es necesario para entender el bienestar. Es un estilo de vida, de ser empático y atravesar las cosas, ir más allá”, concluyó el cocinero, cerrando su publicación con el sagrado mantra de devoción: “Nam Myoho Renge Kyo”. Su revelación mística no tardó en cosechar miles de interacciones y comentarios de apoyo por parte de una audiencia que celebra verlo pleno, conectado con sus raíces y en absoluta armonía.