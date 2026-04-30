¡Domingo de Selección en La Peña!: Ulises Bueno, cuarteto y un encuentro íntimo con los campeones del mundo

Con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini, el programa que ya es un ritual para las familias mendocinas llega a la pantalla de Canal 9 Televida el próximo 3 de mayo en su horario de los domingos.

Este domingo, La Peña de Morfi se viste de celeste y blanco para recibir a mayo con una emisión que promete ser inolvidable. Con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini, el programa que ya es un ritual para las familias mendocinas llega a la pantalla de El 9 Televida el próximo 3 de mayo en su horario especial de la tarde.

Mano a mano con los ídolos de la Selección

En un año donde la expectativa por el Mundial late más fuerte que nunca, Diego Leuco presentará un encuentro exclusivo con cuatro figuras clave de la Scaloneta: Enzo Fernández, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Thiago Almada. Será una charla íntima para conocer el presente de los campeones, sus cábalas y la emoción de representar al país.

El escenario se llena de ritmo: del Cuarteto al Folklore

La música en vivo será el plato fuerte de la jornada con una variedad para todos los gustos:

Ulises Bueno: El “Caño” llega para ponerle toda la energía del cuarteto cordobés a la tarde del domingo.

Emanero: Uno de los artistas más influyentes de la escena actual se suma para cantar sus hits que no paran de sonar.

Los Tabaleros: La mística del folklore con ese estilo único que los caracteriza pondrá el toque tradicional al programa.

Además, la casa de la música recibirá la visita de Sofía Gonet, la “Reina de las Redes”, para una charla imperdible sobre su presente mediático.

Cocina, humor y deporte

Como no hay peña sin buena comida, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro deleitarán a la audiencia con las mejores recetas de domingo. El humor estará garantizado con las ocurrencias de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, mientras que el Turco Husaín traerá toda la actualidad deportiva en “Lo del Turco”.

Recordá: En Mendoza, la cita con La Peña de Morfi es este domingo por la tarde, después del almuerzo, solo por Canal 9 Televida.