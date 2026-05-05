Dolor en Gran Hermano: murió Ámbar, la perra de Manuel Ibero, y el jugador recibió la noticia en la casa

Este martes, se confirmó el fallecimiento de Ámbar, la fiel compañera de Manuel Ibero. La noticia, que circuló rápidamente en redes sociales a través de un emotivo posteo de su familia, ya fue comunicada al participante dentro de la casa más famosa del país.

Un golpe devastador sacudió el ánimo de los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada. Este martes, se confirmó el fallecimiento de Ámbar, la fiel compañera de Manuel Ibero. La noticia, que circuló rápidamente en redes sociales a través de un emotivo posteo de su familia, ya fue comunicada al participante dentro de la casa más famosa del país.

Una despedida desgarradora

“Hoy nos toca despedirte, Ámbar. Gracias por tanto amor y por ser parte de nuestra vida”, escribió el hermano del influencer en su cuenta de Instagram, acompañando el mensaje con un video que recorre la vida de la perrita desde que era una cachorra.

Para Manuel, Ámbar era mucho más que un animal. Días atrás, en una charla íntima con sus compañeros, el jugador había conmovido a todos al expresar: “Si pudiera, me sacaría años de vida para que ella fuera eterna. Es mi cable a tierra y el cariño más puro que tengo”.

La decisión de Gran Hermano

Ante la magnitud del vínculo y los constantes pedidos de Manuel por saber cómo estaba su “compañera de vida”, la producción del reality decidió romper el aislamiento para informarle sobre la partida de Ámbar.

Las cámaras de la casa registraron momentos de muchísima angustia, donde se vio a todos los participantes, incluso aquellos de bandos enfrentados, fundirse en un abrazo para contener a un Manu totalmente quebrado. “Manu siempre pedía por ella, tal vez intuía algo”, comentaron los usuarios en redes sociales tras ver las imágenes de la contención grupal.

¿Cómo seguirá el juego para Manuel?

El fallecimiento de Ámbar llega en una semana clave, marcada por el Derecho a Réplica (DAR) y la tensión por la reciente eliminación de Nazareno. Habrá que ver si Manuel encuentra las fuerzas para seguir adelante en la competencia o si este golpe anímico lo empuja a replantearse su estadía en el certamen.

Seguí la cobertura de este difícil momento hoy a las 22:15 en la pantalla de Canal 9 Televida.