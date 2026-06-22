Dolor en Gran Hermano: el angustiante llanto de Alejandra Majluf al recordar el rechazo y los crudos insultos de su padre

En una jornada marcada por la emoción del Día del Padre, la actriz se quebró al revelar la estricta crianza que sufrió y cómo su progenitor la castigó por elegir la actuación: “No vio ninguna obra mía y me llamó fracasada”.

La gala del domingo que se vio en El 9 Televida de Gran Hermano: Generación Dorada sumó un nuevo capítulo de altísima sensibilidad e historias cruzadas. En el marco de una dinámica especial por el Día del Padre, en la que los participantes recibían imágenes de sus seres queridos para dedicarles unas palabras, Alejandra Majluf conmovió a todos al destapar el duro y distante vínculo que mantuvo con su progenitor. Entre lágrimas, la reconocida actriz relató un historial de desprecio, imposiciones y una demoledora frase que la marcó para siempre.

Una infancia estricta bajo la sombra de un padre bombero

A diferencia de otros compañeros de convivencia que recordaron con alegría sus crianzas, el turno de Alejandra expuso una realidad cargada de frialdad y exigencias extremas. “Mi papá fue muy duro conmigo, desde muy chiquita. No tuve la suerte que tuvieron ustedes de ser tan queridos por sus papás y acompañados”, arrancó confesando la jugadora ante la mirada atenta de la casa.

Al rememorar el perfil de su padre, Majluf explicó que era un hombre de gran porte físico y profesión bombero, lo que se traducía en una disciplina severa dentro del hogar. Entre sus pocos recuerdos, rescató un confuso y traumático episodio playero: “Tengo un recuerdo de salir a pasear en autobomba por el barrio con amiguitos. Pero una sola vez estábamos en el mar, me soltó la mano y casi me ahogo”.

A pesar del dolor, la actriz intentó racionalizar el accionar de su progenitor mediante una profunda reflexión: “Pobre papá hizo lo que quiso porque yo creo que somos víctimas de víctimas. Mi abuelo fue muy duro con él, probablemente hoy puedo entender que lo que uno no tiene, no aprende y no lo puede transmitir”.

El ultimátum familiar: “Si vas a ser actriz, no me ves más”

El verdadero quiebre en la relación ocurrió cuando Alejandra decidió seguir su vocación artística, una elección que su padre rechazó de manera tajante, intentando imponerle un futuro en las leyes. “Todavía sigo intentando perdonarlo. Cuando yo quise trabajar con Andrea, mi papá me retiró del trabajo porque dijo que no tenía que ser actriz. Me dijo que nunca iba a conseguir nada si era actriz, pero si era abogada iba a tener todo lo que yo quisiera”, reveló la hermanita.

Ante la firme postura de la participante, el hombre le puso un drástico ultimátum que selló su destino: “Él medía dos metros, era muy grandote, y yo era muy chiquita. Me dijo que si yo iba a ser actriz no lo veía más y yo le dije: ‘Bueno, papá, no te voy a ver más’. Entré al conservatorio y fui actriz. Él no quiso ver ninguna obra mía ni nada nunca jamás”.

La frase más cruel y una lección de vida para su propia hija

La parte más cruda de su testimonio llegó al recordar el último contacto telefónico que mantuvieron en 2017, cuando ella atravesaba un pésimo momento económico tras la quiebra de un proyecto laboral en España. “Lo llamé para el cumpleaños, había terminado de fundirnos y de quebrar una productora que teníamos en Madrid, y me dijo que yo era una fracasada, que es algo muy fuerte para decirle a un hijo”, confesó Majluf con la voz totalmente quebrada por la angustia.

Al igual que otros testimonios de la noche, Alejandra cerró su intervención transformando ese dolor en un aprendizaje de libertad para las nuevas generaciones: “Siento que me enseñó lo que no hay que hacer. Entonces hoy tengo una hija y que haga lo que quiera, que le guste lo que quiera, y que estudie lo que quiera. Yo no voy a hacer nada para que se sienta tan frustrada como me sentí yo toda la vida gracias a que este señor tan simpático y galán no haya podido querer ni un poquito”, concluyó de manera contundente.