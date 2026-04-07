Dolor en el espectáculo: murió Alejandro Farrell, histórico representante de las grandes estrellas

Este martes se confirmó el fallecimiento de Alejandro Farrell, fundador y director de la emblemática Agencia Farrell. Con más de 45 años de trayectoria fue un pilar fundamental en la carrera de las figuras más importantes del cine, el teatro y la televisión nacional.

El mundo del espectáculo argentino está de luto. Este martes se confirmó el fallecimiento de Alejandro Farrell, fundador y director de la emblemática Agencia Farrell. Con más de 45 años de trayectoria, Farrell no solo fue un representante de actores, sino un pilar fundamental en la carrera de las figuras más importantes del cine, el teatro y la televisión nacional.

Junto a sus hermanos, Diego y Leo, y su esposa, Felicitas Ghigliotti, Alejandro construyó un imperio del management artístico basado en la confianza y el afecto, convirtiéndose en un referente indiscutido para los medios de comunicación.

El sentido adiós de Nico Vázquez y Marcela Kloosterboer

Apenas se conoció la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes de dolor por parte de los artistas que acompañó durante décadas. Uno de los más conmovidos fue Nicolás Vázquez, quien le dedicó un mensaje cargado de amor: “Que descanses en paz, Alecito. Sos una persona hermosa que me acompañó, confió y me amó en esta vida. Luchaste como un león. No te vamos a olvidar”, expresó el actor.

Por su parte, Marcela Kloosterboer compartió una extensa y emotiva carta en la que recordó los 22 años de trabajo compartido: “Ale de mi corazón, estuviste en cada momento importante… hablábamos por teléfono todos los días. Te voy a extrañar, se va a sentir tu ausencia”, escribió la actriz, destacando el optimismo y la “garra” con la que Farrell enfrentó sus últimos desafíos de salud.

Un legado que abarca a los nombres más grandes

La lista de artistas que formaron parte de la vida de Alejandro Farrell es interminable y refleja su peso en la industria. Trabajó codo a codo con figuras de la talla de Nancy Dupláa, Pablo Echarri, Agustina Cherri, Gimena Accardi, Fernán Mirás, Paola Krum, Norman Briski, Luis Luque y Mex Urtizberea, entre muchos otros.

También se sumó a las despedidas Agustín “Cachete” Sierra, quien posteó una fotografía junto al representante con un breve pero potente mensaje: “Volá alto amigo mío y descansa en paz”.

La partida de Alejandro Farrell deja un vacío difícil de llenar en el “detrás de escena” del espectáculo argentino, donde será recordado no solo por su profesionalismo para cerrar contratos, sino por la calidez humana que lo convirtió en un amigo y confidente para cientos de actores.