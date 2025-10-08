Doğan y la jugada maestra que arma en Pasión Prohibida, conocé de qué va y cómo cambia todo

La novela de las tardes de El 9 Televida, Pasión Prohibida te va a volver a sorprender. De la mano de Doğan llega una inesperada revelación.

El empresario no se da por vencido e idea un plan maestro que va a poner toda la trama de Pasión Prohibida, nuevamente, de cabeza. Lo que se viene en la novela turca de las tardes de El 9 Televida va a sorprender enormemente. Acá, únicamente, te traemos un anticipo. Mirá.

Para evitar que Doğan intente separarlos, Ekin y Kumru se casan a sus espaldas. Aunque al empresario le sentó como una patada al hígado la novedad, accede a que la pareja viviera en su mansión para tener a su yerno controlado.

A pesar de que Ekin ha decidido ocultar que Doğan ordenó que lo mataran, ha ideado un plan de venganza. El nuevo marido de Kumru planea dejarlo en evidencia en mitad de una fiesta que celebran en la mansión en honor a su casamiento.

Y justo cuando Ekin agarra el micrófono y dice que tiene algo importante que contar, uno de los hombres de Doğan aparece en la fiesta con una señora mayor en silla de ruedas: es su abuela. A quien intentaba ocultar para protegerla.

Doğan sonríe al ser consciente de que ha ganado la batalla, ya que Ekin deberá mantener la boca cerrada. Pero la cosa no queda sólo acá. Ya que todo lo que ahora se le viene a Çağatay también está vinculado con el empresario y marido de Yildiz.

Doğan y sus hombres fueron los responsables del accidente de Sedai, aunque, al parecer, en ningún momento querían acabar con su vida. El objetivo principal del padre de Kumru es enfrentar a Çağatay con su mano derecha. Y para eso le pagaron a la tía para que inventara que Sedai es hijo de Hasan Ali y hermano de Çağatay.

Todo generado por Doğan. ¿Cómo seguirá todo esto? Para saberlo, no te pierdas los próximos episodios de Yasak Elma en El 9 Televida.