¿Dietas “express”: el camino rápido a la decepción?

Las promesas de pérdida de peso milagrosas en un corto período de tiempo son un anzuelo irresistible para muchos. Las “dietas exprés” prometen exactamente eso: resultados rápidos con un esfuerzo aparentemente mínimo. Sin embargo, la realidad detrás de estas estrategias es mucho más compleja y, en la mayoría de los casos, menos exitosa de lo que se anuncia.

¿Qué son realmente estas dietas denominadas como express ? Se trata de planos de alimentación restrictivos restrictivos que prometen una pérdida de peso significativa en un corto lapso. La clave de su “eficacia” inicial es la drástica reducción calórica. Al consumir muy pocas calorías, el cuerpo se ve obligado a utilizar sus reservas de glucógeno y, posteriormente, el tejido muscular para obtener energía, lo que se traduce en una rápida disminución de peso en la balanza. Este proceso, sin embargo, no es sostenible ni saludable. La pérdida inicial de peso suele ser principalmente de agua y masa muscular, no de grasa, lo que a largo plazo es perjudicial para el metabolismo y la composición corporal.

Según precisó el médico especialista en obesidad Jorge Pujol, “Un ejemplo popular de este tipo de enfoque, aunque a menudo se presenta de forma más sofisticada, es el ayuno intermitente. Esta estrategia, que alterna períodos de ayuno con períodos de alimentación, ha ganado una enorme popularidad y muchas veces se utiliza como una ‘dieta exprés’ para lograr resultados rápidos. Sin embargo, es fundamental distinguir entre el ayuno intermitente como una herramienta de estilo de vida saludable y su uso indiscriminado como una solución rápida para bajar de peso”.

-¿Qué beneficios tiene en este sentido el ayuno intermitente?

El ayuno intermitente puede tener beneficios si se realiza correctamente, incluyendo la mejora de la sensibilidad a la insulina y la salud metabólica. Sin embargo, cuando se lo utiliza como una dieta exprés, los riesgos superan a los beneficios. Los períodos de ayuno prolongados pueden llevar a la deficiencia de nutrientes si no se planifica adecuadamente, y la restricción severa puede provocar ansiedad, irritabilidad y un efecto rebote. Al volver a los hábitos alimenticios normales, el cuerpo, que ha estado en modo de “ahorro de energía”, tiende a acumular grasa con mayor facilidad, lo que anula todo el progreso inicial.

Pros del ayuno intermitente

A pesar de que no es una solución milagrosa, el ayuno intermitente tiene varios beneficios que lo han convertido en una herramienta efectiva para muchas personas. Uno de sus mayores atractivos es la sencillez . No hay necesidad de contar calorías de forma obsesiva ni de eliminar alimentos completos, lo que lo hace más fácil de seguir a largo plazo para algunas personas. Al reducir la ventana de tiempo para comer, se tiende a consumir menos calorías en general, lo que puede llevar a un déficit calórico y, consecuentemente, a la pérdida de peso.

Más allá de la pérdida de peso, el ayuno intermitente tiene un impacto positivo en la salud metabólica. La investigación sugiere que el ayuno puede mejorar la sensibilidad a la insulina , lo que significa que el cuerpo utiliza la glucosa de manera más eficiente y reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. También se ha demostrado que puede reducir los niveles de colesterol LDL (el “malo”), la presión arterial y la inflamación, todos factores de riesgo importantes para enfermedades cardiovasculares.

¿Cómo usarlo de forma inteligente?

“La clave para que el ayuno intermitente sea una herramienta útil y no una dieta exprés dañina es la moderación y la planificación . No se trata de aguantar el hambre hasta desfallecer, sino de estructurar los horarios de comida de una manera que se adapta a tu vida.

El primer paso es elegir el método que mejor se adapta a tu estilo de vida . Si eres de los que no pueden desayunar al levantarse, el método 16/8 puede ser ideal. Si preferís comer todos los días pero en menor cantidad, el método 5:2 podría funcionar mejor. Es fundamental escuchar a tu cuerpo y no forzar un horario que te genere estrés o malestar.

Durante los períodos de alimentación, la calidad de lo que viene es fundamental. Si utilizás el ayuno para darte el gusto de comer grandes cantidades de comida chatarra, anulás cualquier beneficio. En su lugar, concentrate en alimentos nutritivos y densos en nutrientes , como frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables. El ayuno intermitente te da la libertad de no restringir grupos de alimentos, pero no es una excusa para comer de forma descuidada.

El agua principio básico

“Otro punto crucial es la hidratación . Durante las horas de ayuno, es vital beber mucha agua, té sin azúcar y café solo. Esto no solo ayuda a mantenerte hidratado, sino que también puede ayudar a controlar el hambre. Es importante destacar que el ayuno intermitente no es para todos . Mujeres embarazadas o en período de lactancia, personas con trastornos alimentarios o con problemas de salud subyacentes deben evitarlo o consultarlo con un profesional de la salud”, detalló Pujol.

Las dietas “exprés”, incluyendo el uso irresponsable del ayuno intermitente como tal, no son una solución a largo plazo para la pérdida de peso. Si bien pueden ofrecer un destello de esperanza con una rápida reducción inicial en la balanza, este “éxito” suele ser efímero y se basa en la pérdida de masa muscular y agua, no de grasa. El camino hacia un peso saludable y sostenible requiere paciencia, un enfoque integral que incluya una alimentación equilibrada y actividad física regular, y el acompañamiento de un profesional de la salud. La verdadera victoria no se mide en kilos perdidos en una semana, sino en hábitos saludables y duraderos que transforman la vida.

El profesional estuvo en Cada Día, mirá la nota