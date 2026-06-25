Dieta personalizada y amor: la tierna rutina nocturna de María Becerra y J Rei para alimentar a sus 8 mascotas rescatadas

La “Nena de Argentina” causó furor en TikTok al mostrar el detallado paso a paso con el que prepara la cena de sus perros y gatos. Alimento balanceado, carnes frescas y verduras seleccionadas forman parte del menú.

Más allá de los escenarios, las giras internacionales y las alfombras rojas, María Becerra y su pareja, el también cantante J Rei, eligen llevar adelante una vida cotidiana marcada por la sencillez, el amor y un profundo compromiso con los animales en situación de vulnerabilidad. En las últimas horas, la artista argentina enterneció a millones de seguidores en TikTok al compartir la intimidad de su hogar y revelar cómo es el complejo e impecable operativo nocturno para alimentar a sus ocho mascotas.

Es de público conocimiento que la “Nena de Argentina” es una fiel defensora de los derechos de los animales y que la gran mayoría de los integrantes de su numerosa familia de cuatro patas son perros y gatos rescatados de la calle. Sin embargo, lo que verdaderamente llamó la atención de la comunidad digital y no tardó en volverse viral fue el nivel de dedicación absoluta y profesionalismo que la pareja le inyecta a la nutrición de sus animales.

El “paso a paso” de un menú gourmet y balanceado

Lejos de simplemente volcar comida en un recipiente, María y J Rei arman verdaderas viandas personalizadas todas las noches. Según relató la propia cantautora en el clip, cada uno de sus ocho compañeros sigue una dieta a medida adaptada a sus necesidades específicas de salud y energía.

La preparación de los platos incluye una minuciosa combinación de:

Carnes frescas cocidas y seleccionadas.

Verduras frescas aptas para el consumo de sus mascotas.

Una porción medida de alimento balanceado de primera calidad.

En el video se puede apreciar cómo distribuyen de manera equitativa y prolija los nutrientes en los diferentes platos, demostrando que la alimentación de sus perros y gatos es una prioridad absoluta en la agenda de la casa.

Un tierno gesto de agradecimiento que se volvió viral

Además del despliegue nutricional, el video conmovió a todos por las adorables conductas de los animales. María Becerra destacó orgullosa un hábito que lograron instalar en la rutina diaria: antes de recibir su plato y comenzar a comer, cada uno de sus perros se sienta pacientemente y le da la patita a sus dueños como un tierno gesto de agradecimiento.

“Nuestra rutina nocturna”, escribió la cantante para acompañar la publicación, dejando en claro que este ritual de respeto y conexión profunda es su momento favorito del día al regresar de los estudios de grabación.

El posteo se inundó rápidamente de comentarios de fanáticos y proteccionistas celebrando el ejemplo de la pareja, destacando que, a pesar de sus exigentes carreras profesionales, eligen destinar tiempo de calidad y cuidados de primer nivel a quienes más lo necesitan.