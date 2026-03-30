Diabetes: nuevos horizontes de esta enfermedad

La diabetes es mucho más que “tener el azúcar alta”. Se trata de un trastorno metabólico complejo que afecta a más de 500 millones de personas en el mundo y cuya incidencia sigue en aumento. Sin embargo, el estigma y la desinformación suelen ser tan dañinos como la enfermedad misma. En un escenario donde la ciencia avanza a pasos agigantados, entender las diferencias entre sus tipos, desmitificar creencias populares y conocer las últimas innovaciones —desde páncreas artificiales hasta fármacos de nueva generación— es vital para transformar una condición crónica en una vida plena, activa y bajo control.

“La diabetes ocurre cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce. La insulina es la llave que permite que la glucosa (azúcar) de los alimentos pase a las células para suministrar energía. Sin este proceso, el azúcar se acumula en la sangre, dañando con el tiempo órganos vitales. no aparece de forma súbita sino que hay tipo de incidencia”, detalló la médica diabetóloga Valeria Torres Bressia.

Los tres rostros de la diabetes

“No existe una sola diabetes, sino variantes con causas y manejos distintos:

Tipo 1: Es una enfermedad autoinmune donde el cuerpo ataca sus propias células productoras de insulina. Suele aparecer en la infancia o adolescencia y requiere la administración de insulina de por vida.

Tipo 2: Es la más frecuente (90% de los casos). Está vinculada al exceso de peso, el sedentarismo y la genética. Aquí, el cuerpo desarrolla resistencia a la insulina. Se puede prevenir o retrasar con hábitos saludables.

Gestacional: Aparece durante el embarazo y suele desaparecer tras el parto, aunque aumenta el riesgo de desarrollar Tipo 2 en el futuro tanto para la madre como para el hijo”.

Mitos vs. realidades: limpiando el panorama

Mito: “Comer mucho azúcar causa diabetes”. Realidad: Si bien una dieta alta en azúcares contribuye al sobrepeso (factor de riesgo para el Tipo 2), la diabetes es multicausal. En el Tipo 1, el azúcar no tiene ninguna influencia en su aparición.

Mito: “Los diabéticos no pueden comer fruta”. Mito: Las frutas contienen fibra y nutrientes esenciales. La clave está en la porción y en elegir aquellas con menor índice glucémico, integrándolas en un plan alimentario equilibrado. Novedades: La Tecnología al Servicio del Paciente



El campo de la diabetología y sus avances

Monitoreo Continuo de Glucosa (MCG): Pequeños sensores en la piel que miden la glucosa cada minuto y envían los datos al celular. Esto elimina los pinchazos frecuentes en los dedos y permite ver tendencias (si el azúcar está subiendo o bajando).

Pequeños sensores en la piel que miden la glucosa cada minuto y envían los datos al celular. Esto elimina los pinchazos frecuentes en los dedos y permite ver tendencias (si el azúcar está subiendo o bajando). Sistemas de Lazo Cerrado (Páncreas Artificial): Dispositivos que combinan un monitor continuo con una bomba de insulina. Un algoritmo decide cuánta insulina administrar automáticamente según los niveles del paciente, permitiendo un control casi perfecto, incluso durante el sueño.

Dispositivos que combinan un monitor continuo con una bomba de insulina. Un algoritmo decide cuánta insulina administrar automáticamente según los niveles del paciente, permitiendo un control casi perfecto, incluso durante el sueño. Agonistas de GLP-1: Una nueva clase de medicamentos inyectables (y algunos orales) que no solo controlan la glucosa, sino que ayudan a reducir significativamente el peso corporal y protegen la salud del corazón y los riñones.

Una nueva clase de medicamentos inyectables (y algunos orales) que no solo controlan la glucosa, sino que ayudan a reducir significativamente el peso corporal y protegen la salud del corazón y los riñones. Insulinas Semanales: Actualmente en fases avanzadas de investigación, prometen reducir las inyecciones de una o varias veces al día a solo una vez por semana, mejorando drásticamente la adherencia al tratamiento.

Prevención y Estilo de Vida: El poder está en el hábito

“Para la diabetes Tipo 2, la prevención es la medicina más efectiva. Mantener un peso saludable, realizar al menos 150 minutos de actividad física semanal y priorizar alimentos reales (menos procesados) reduce el riesgo en más de un 50%.

El diagnóstico temprano es fundamental. Un simple análisis de sangre puede detectar la prediabetes, un estado reversible donde los niveles son altos pero aún no alcanzan el umbral de la enfermedad”.

Una mirada informada

“La diabetes ya no es la sentencia de limitaciones que solía ser. Con educación alimentaria, apoyo emocional y el uso inteligente de las nuevas tecnologías, las personas con diabetes pueden llevar vidas idénticas a las de quienes no la padecen. La clave reside en dejar de ver a la diabetes como un enemigo y empezar a verla como una condición que requiere una gestión estratégica y personalizada. Informarse es el primer paso para tomar el control” destacó la profesional

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