Diabetes en jóvenes, un panorama que preocupa

Lejos de ser una enfermedad exclusiva de adultos, la diabetes en jóvenes está aumentando a un ritmo que alarma. En esta nota, la mirada profesional sobre el tema, tipos y causas posibles acerca de esta enfermedad, y consejos saludables.

Hasta hace algunas décadas, la diabetes tipo 2 se consideraba una “enfermedad de adultos”. Sin embargo, el panorama ha cambiado drásticamente. Hoy en día, los médicos de todo el mundo observan con preocupación cómo los casos de diabetes, en especial la de tipo 2, está aumentando entre niños y adolescentes. Este fenómeno global no solo redefine la enfermedad, sino que también enciende una luz de alerta sobre nuestros hábitos y el futuro de la salud pública.

¿Qué es la Diabetes?

Según precisó Valeria Torres Bresa, médica clínica y diabetóloga “la diabetes es una enfermedad crónica que afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Normalmente, el cuerpo descompone los alimentos en glucosa, azúcar, que luego es utilizada por las células como combustible. La insulina, una hormona producida por el páncreas, es la encargada de ayudar a que la glucosa ingrese a las células. Cuando hay diabetes, el cuerpo no produce suficiente insulina o no la usa de manera efectiva, lo que provoca que los niveles de glucosa en sangre se eleven peligrosamente.

-¿Qué tipos de diabetes existen?

Diabetes tipo 1:

Qué es: Es una enfermedad autoinmune donde el sistema inmunitario del cuerpo ataca y destruye las células del páncreas que producen insulina. Por lo tanto, el cuerpo no puede producir insulina por sí mismo. A quién afecta: Es el tipo de diabetes más común en niños y adolescentes. No está relacionada con el estilo de vida ni el peso, y su causa exacta es desconocida, aunque se cree que influyen factores genéticos y ambientales. Tratamiento: Las personas con diabetes tipo 1 necesitan inyecciones de insulina o el uso de una bomba de insulina para sobrevivir, además de controlar su dieta y niveles de actividad.



Diabetes tipo 2:

Qué es: En este tipo, el cuerpo produce insulina, pero no la utiliza de manera efectiva, un fenómeno conocido como “resistencia a la insulina”. Con el tiempo, el páncreas se fatiga y no puede producir suficiente insulina para mantener los niveles de glucosa en sangre normales.

El alarmante crecimiento de la diabetes tipo 2

“El crecimiento de los casos de diabetes tipo 2 en jóvenes es el principal motor de esta crisis de salud. Se estima que en las últimas décadas, la incidencia en la población infantil y adolescente se ha multiplicado, en gran parte debido a:

Hábitos de vida: El auge de la tecnología y los videojuegos ha llevado a un estilo de vida mucho más sedentario.

El auge de la tecnología y los videojuegos ha llevado a un estilo de vida mucho más sedentario. Alimentación: La accesibilidad a alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas y “comida rápida” con alto contenido calórico ha desplazado a las dietas ricas en frutas, verduras y fibras.

La accesibilidad a alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas y “comida rápida” con alto contenido calórico ha desplazado a las dietas ricas en frutas, verduras y fibras. Aumento de la obesidad infantil: La obesidad es un factor de riesgo directo para la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2″.

Consejos saludables para prevenir y gestionar la diabetes

Tanto para la prevención como para el manejo de la diabetes tipo 2, adoptar hábitos saludables es fundamental. Para la diabetes tipo 1, si bien no se puede prevenir, una vida sana ayuda a un mejor control.

-Alimentación Equilibrada:

Reducí el azúcar: Limitá el consumo de bebidas azucaradas, dulces, galletas y alimentos ultraprocesados. Aumentá el consumo de fibra: Incluí más frutas, verduras, legumbres y granos enteros en la dieta. La fibra ayuda a regular los niveles de glucosa. Optá por grasas saludables: Elegí alimentos ricos en grasas buenas, como palta, frutos secos y aceite de oliva.



-Actividad física regular:

Movete todos los días: Promové al menos 60 minutos de actividad física diaria. No tiene que ser un deporte formal; jugar en el parque, andar en bicicleta, bailar o caminar son excelentes opciones.

Promové al menos 60 minutos de actividad física diaria. No tiene que ser un deporte formal; jugar en el parque, andar en bicicleta, bailar o caminar son excelentes opciones. Limitá el tiempo de pantalla: Fomentá que los niños pasen menos tiempo frente a la televisión, la computadora o el celular.

-Control del peso:

Mantené un peso saludable: La obesidad es el factor de riesgo más importante para la diabetes tipo 2 en jóvenes. Fomentar hábitos saludables desde la infancia es la mejor prevención.

-Conocimiento y concientización:

Consultá a un médico: Si tenés antecedentes familiares de diabetes o notás síntomas como sed excesiva, micción frecuente, fatiga o pérdida de peso inexplicable, buscá asesoramiento médico.

“El aumento de la diabetes en jóvenes es un llamado de atención a toda la sociedad. Al educar a las familias sobre los riesgos y promover un estilo de vida saludable, podemos revertir esta tendencia preocupante y asegurar un futuro más sano para las próximas generaciones”, aconsejó la profesional. Mirá la nota