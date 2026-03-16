Detuvieron a una exparticipante de Gran Hermano: Luciana Martínez detenida e imputada por robo a un turista

Luciana Martínez, la ex participante que conmovió a todos con su transición de género en el reality, quedó imputada junto a su manager, Cristian Wagner, por el robo a un turista estadounidense en Palermo.

El caso que paraliza a la farándula nacional sumó revelaciones explosivas este lunes. Luciana Martínez, la ex participante que conmovió a todos con su transición de género en el reality, quedó imputada junto a su manager, Cristian Wagner, por el robo a un turista estadounidense en Palermo. La investigación por “viuda negra” avanza con pruebas contundentes y Mendoza sigue minuto a minuto el desenlace de esta historia en elnueve.com.

La caída de la mediática se produce tras un minucioso análisis de las cámaras de seguridad del hotel ubicado en la calle Justo Santa María de Oro. Las imágenes muestran a Luciana y a su representante, Cristian Wagner, ingresando a la madrugada con la víctima y retirándose cerca del mediodía del sábado con un botín de lujo. Entre los objetos robados, el denunciante reporta un reloj exclusivo de la marca Cartier, su pasaporte, tarjetas de crédito y hasta pertenencias personales que los sospechosos se llevaron mientras el hombre dormía.

Este presente judicial golpea fuerte a los seguidores del programa, quienes recuerdan a Luciana Martínez por su valiente historia de superación. En su paso por la casa de Gran Hermano, la joven de Pico Truncado decide dejar atrás su identidad anterior para presentarse al mundo tal cual se sentía. En recientes entrevistas, confiesa el peso de haber ocultado su realidad durante diez años por temor al prejuicio en su pueblo natal, una mochila que logra soltar frente a millones de espectadores.

Sin embargo, la realidad hoy es otra y la “vida calma” que la bailarina anhela en sus redes se ve interrumpida por los pasillos de tribunales. Actualmente, tanto Martínez como Wagner permanecen bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 24. En las próximas horas, el juez indagará a los acusados para determinar si existió el uso de sustancias para dormir a la víctima, lo que podría agravar considerablemente la carátula de la causa.

En las últimas horas el periodista y abogado Raúl Kollmann detalló que Luciana se “cobró” con algunos objetos el pago de sus servicios de acompañante sexual del turista cuando éste se rehusó a pagar la suma acordada previamente.

Mientras sus ex compañeros de convivencia no pueden salir de su asombro, la justicia avanza sobre los vínculos del manager con otros hechos similares en la zona de Palermo. El sueño de la fama y las cirugías estéticas que Luciana celebra hace apenas semanas quedan hoy empañados por una investigación que la sitúa como protagonista de un policial que la gente no deja de comentar.