Descenso de peso y caída del cabello

Pérdida de masa corporal y salud capilar están estrechamente vinculadas. El efluvio telógeno, el impacto de las dietas restrictivas y la importancia de un abordaje nutricional equilibrado para frenar el proceso.
Iniciar un proceso de descenso de peso suele ser un hito positivo para la salud metabólica y el bienestar general. Sin embargo, en medio del entusiasmo por los resultados, muchas personas comienzan a notar un fenómeno tan inesperado como alarmante: al peinarse, lavarse el pelo o simplemente pasar los dedos por el cuero cabelludo, la pérdida de cabello se vuelve visiblemente más pronunciada.
“Este síntoma, muy habitual en consultas dermatológicas y nutricionales, no es casualidad. Existe un vínculo directo entre la reducción acelerada de peso y la interrupción del ciclo de crecimiento del pelo. Entender sus causas biológicas y saber cómo actuar resulta fundamental para atravesar la transición de manera saludable”, destaca el médico especialista en obesidad Jorge Pujol.
-¿Por qué se cae el pelo cuando adelgazamos?
“La causa principal detrás de esta manifestación se conoce médicamente como efluvio telógeno agudo. El cabello tiene un ciclo vital dividido en tres fases principales: crecimiento (anágena), transición (catágena) y reposo o caída (telógena). En condiciones normales, alrededor del 85% al 90% del pelo se encuentra en fase de crecimiento activo.
Cuando el organismo atraviesa un descenso de peso abrupto, una dieta restrictiva o un déficit calórico severo, interpreta la situación como un estado de estrés físico o metabólico. Frente a esta amenaza, el cuerpo activa un mecanismo de supervivencia: prioriza el envío de nutrientes y energía a las funciones vitales indispensables (como el corazón, el cerebro y los pulmones) y se los resta a las estructuras secundarias, entre ellas, los folículos pilosos.
Como consecuencia, una gran cantidad de folículos pasan simultáneamente de la fase de crecimiento a la fase de caída. Este fenómeno suele hacerse evidente entre dos y tres meses después de haber iniciado la pérdida de peso o el cambio drástico en la alimentación”, argumentó Pujol..
El peligro de las dietas restrictivas y la falta de nutrientes
No es el descenso de peso en sí mismo lo que debilita la melena, sino la forma en que se pierde peso. Las dietas milagro, los ayunos prolongados sin supervisión o la eliminación drástica de grupos enteros de alimentos suelen acarrear deficiencias nutricionales severas que impactan de lleno en el cuero cabelludo:
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Falta de proteínas: El cabello está compuesto mayoritariamente por queratina, una proteína. Una ingesta proteica insuficiente debilita la estructura del folículo desde la raíz.
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Déficit de hierro y ferritina: El hierro es vital para la oxigenación celular; su disminución es una de las causas más frecuentes de caída en mujeres.
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Carencia de zinc, magnesio y vitaminas del complejo B: Micronutrientes esenciales para la síntesis celular y el mantenimiento de la matriz capilar.
Recomendaciones profesionales para prevenir y revertir la caída
La buena noticia es que el efluvio telógeno suele ser un proceso temporal y reversible. Una vez que el organismo recupera el equilibrio y se estabiliza el peso, el folículo vuelve a producir pelo. Para acelerar la recuperación y proteger la salud capilar, los especialistas sugieren:
-Evitar los descensos abruptos: La pérdida de peso ideal debe ser gradual y progresiva (entre 0,5 y 1 kg por semana) para evitar el shock metabólico.
-Priorizar una nutrición completa: Asegurar un aporte adecuado de proteínas de buena calidad (huevos, carnes magras, legumbres, frutos secos) y variedad de vegetales.
-No eliminar las grasas saludables: El omega-3 presente en el pescado, la palta y el aceite de oliva ayuda a mantener la flexibilidad y elasticidad del cuero cabelludo.
-Consultar antes de suplementar: La toma de suplementos de biotina, hierro o complejos vitamínicos debe estar respaldada por un análisis de sangre y la prescripción de un profesional.
-Reducir el daño mecánico: Evitar peinados muy tirantes, el uso excesivo de calor directo (planchitas o bucleadoras) y tratamientos químicos agresivos mientras dure la fase de caída.
“Afrontar el descenso de peso con paciencia y acompañamiento profesional, es la garantía para alcanzar los objetivos estéticos y de salud sin sacrificar la vitalidad del cabello”, concluyó el especialista.
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