Delantales grises, tensión y definidos al balcón: así quedó el mapa de esta semana en MasterChef Celebrity

Tras una exigente gala marcada por el polémico intercambio de canastas en el mercado, el exigente jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana determinó quiénes lograron asegurar su lugar en el codiciado balcón, qué famosos competirán por las medallas y quiénes deberán afrontar la temida noche de última chance en la pantalla de El 9 Televida.

La segunda noche de cocina de la quinta semana en MasterChef Celebrity dejó secuelas en las estaciones del certamen culinario más visto de El 9 Televida. Con platos que debieron improvisarse a último momento tras la orden de intercambiar los productos comprados por el compañero —y con la única excepción de Hernán “Mala Fama” Coronel, quien conservó su beneficio por haber ganado la medalla dorada la semana anterior—, el panorama de la semana quedó completamente configurado.

Delantales grises y los primeros salvados

Luego de evaluar las preparaciones de la noche, el jurado tomó drásticas decisiones sobre el destino de los participantes. Mike Amigorena, Sebastián Presta, Mala Fama, Diego Ramos, Pablo Migliore y Josefina “China” Ansa no lograron convencer con sus platos y recibieron los temidos delantales grises.

Por el contrario, la otra cara de la moneda la vivieron Julieta Poggio, Rocío Robles, Luck Ra y Nazareno Casero, quienes desplegaron toda su creatividad para ganarse el pase directo al balcón y evitar el sufrimiento de las instancias de riesgo.

Cómo quedaron conformados los grupos de la semana

Con el tablero definido, las próximas galas ya tienen a sus protagonistas confirmados para buscar la gloria o escapar de la eliminación:

Noche de Beneficios: En esta instancia competirán Karina Mazzocco , Edith Hermida , Marta Fort , Luciana Geuna , Pablo Giralt , Campi , sumados a los salvados de la semana ( Rocío Robles , Julieta Poggio , Luck Ra y Nazareno Casero ). Dos de ellos se consagrarán con las codiciadas medallas, mientras que uno quedará directamente en camino a la quinta gala de eliminación.

Noche de Última Chance: Aquellos que cayeron en desgracia con el delantal gris deberán revalidar sus pergaminos culinarios. El grupo estará integrado por Mike Amigorena, Sebastián Presta, Mala Fama, Diego Ramos, Pablo Migliore, la China Ansa, Grego Rossello y Lizy Tagliani. De todos ellos, tan solo uno logrará salvarse de la temida gala de eliminación.

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Seguí la competencia de MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida.