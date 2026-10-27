Delantal negro y salvaciones clave: quiénes quedaron complicados tras la última chance de MasterChef Celebrity

La exigencia del certamen culinario no da tregua y cada emisión deja el tablero al rojo vivo. Este lunes se llevó a cabo una nueva y picante gala de última chance en MasterChef Celebrity Argentina, donde los participantes debieron lucirse con platos vegetarianos aprovechando al máximo cada ingrediente. Enterate qué sucedió en esta nota.

La competencia en MasterChef Celebrity continúa elevando su nivel de exigencia. Durante la emisión de última chance de este lunes 26 de octubre en El 9 Televida, los concursantes tuvieron apenas 60 minutos para desplegar toda su creatividad elaborando preparaciones a base de vegetales, con el objetivo prioritario de eludir la próxima gala de eliminación.

Las devoluciones del jurado marcaron marcadas diferencias en el rendimiento de los equipos, dejando tanto alivio como profunda preocupación en las estaciones de trabajo.

Salvaciones tempranas y elogios del jurado

El primer grupo en pasar ante el estrado estuvo conformado por Alejandro Lerner, Pablo Giralt, China Ansa y Julieta Poggio. Si bien el jurado señaló que aún debían pulir detalles, les reconoció el esfuerzo y les confirmó la buena noticia: “Si llegan a pasar la prueba de eliminación, dan un paso muy grande”, les expresó Damián Betular, dándoles el pase de salvación.

Por su parte, el momento de mayor tensión de la noche recayó sobre el trío compuesto por Campi, Elizabeth “La Negra” Vernaci y Sebastián Presta, quienes fueron convocados por Germán Martitegui. El riguroso chef no escatimó en elogios al calificar sus creaciones como “los 3 mejores platos de la noche”:

Una oda al hinojo , un sabor a remolacha con impronta de restaurantes nórdicos y una calabaza perfectamente cocida cautivaron el paladar de los jueces.

Finalmente, tras la difícil deliberación, Campi se impuso y consiguió la ansiada salvación para subir directamente al balcón.

Delantales negros y riesgo de eliminación

No corrieron la misma suerte los integrantes del segundo grupo evaluado por Maru Botana. A pesar de haber recibido comentarios sobre su progreso general y creatividad, Luck Ra, Grego Rosello, Luciana Geuna y Marta Fort no lograron convencer lo suficiente con sus platos vegetarianos.

Los cuatro concursantes recibieron el delantal negro, quedando oficialmente comprometidos de cara a la próxima y temida gala de eliminación del certamen.

Seguí todas las instancias del reality de cocina, el desempeño de las celebridades y el minuto a minuto de la televisión a través de la pantalla de El 9 Televida.