De las inferiores del Real Madrid a Gran Hermano: quién es Fabio Agostini, el polémico español que llega a la Argentina

Fabio Agostini, el modelo español, que actualmente brilla en La Casa de los Famosos, que se transmite en Estados Unidos por la cadena Telemundo, aterrizará en Buenos Aires con un perfil que promete detonar todas las estrategias.

La revolución internacional en Gran Hermano: Generación Dorada ya tiene nombre y apellido. Tras confirmarse la partida de Solange Abraham hacia los Estados Unidos, la producción del reality anunció quién será el encargado de ocupar su lugar: Fabio Agostini. El modelo español, que actualmente brilla en La Casa de los Famosos (Telemundo), aterrizará en Buenos Aires con un perfil que promete detonar todas las estrategias.

Un pasado frustrado en el Real Madrid y sangre mendocina

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, España, la vida de Fabio pudo ser muy distinta. Durante su adolescencia, fue una de las grandes promesas de las divisiones juveniles del Real Madrid, pero una lesión a los 19 años truncó su carrera futbolística.

Sin embargo, el destino lo trajo de vuelta a sus raíces: Agostini tiene sangre mendocina, ya que su padre nació en nuestra provincia. Este vínculo especial con Mendoza le otorga un condimento extra a su desembarco en la pantalla de El 9 Televida.

El “rey de los realities” y un picaflor empedernido

Fabio Agostini no es un novato en el formato. Es un auténtico experto que ha pasado por los programas más importantes de Latinoamérica: Calle 7 (Ecuador), Combate (Perú) y Tierra Brava (Chile), donde incluso se consagró ganador.

En su presentación, se definió sin filtros: “Español de corazón, picaflor de corazón”. El modelo, que llega al país “completamente soltero”, es conocido por su extenso historial amoroso con figuras del espectáculo como Mayra Goñi, Ambar Montenegro y Alexandra “La Chama” Méndez.

Una lengua filosa que no perdona

Fiel a su estilo directo y competitivo, Agostini advirtió que su estrategia es implacable: “Todo vale para ganar, de los segundos nadie se acuerda”. También reconoció que su mayor defecto es la falta de filtro, admitiendo que debería “aprender a callarse un poco” por ser demasiado sincero.

Su ingreso se concretará este domingo o lunes y, aunque su estadía será breve, se espera que su presencia desestabilice a los grupos ya consolidados de la casa, especialmente tras la reciente salida de Andrea del Boca y la multitudinaria placa de nominados que enfrenta la casa esta semana.