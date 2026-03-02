De la despedida de Divina Gloria al ingreso de “Carlota”: sacudón en Gran Hermano Generación Dorada

La salida de la icónica actriz por motivos de salud dejó un vacío en la casa. Sin embargo, la puerta roja volvió a abrirse para recibir a Carla Bigliani, una emprendedora “picante” que promete revolucionar la convivencia en la pantalla de El 9 Televida.

El clima en la casa de Gran Hermano cambió drásticamente en las últimas horas. Tras una semana de incertidumbre, se confirmó que Divina Gloria no regresará al juego. La actriz de 64 años había sido retirada de la competencia el pasado miércoles debido a un cuadro de hipertensión que requería estudios médicos complejos.

Aunque los “hermanitos” mantenían la esperanza de volver a verla, este domingo recibieron un mensaje definitivo. A través de un video, Divina Gloria se despidió de sus compañeros mostrándose “sana, salva y feliz”. Con su estilo histriónico, les pidió que sigan jugando con todo: “Tengan esa bipolaridad de darlo todo y a la vez serruchar cabezas”, lanzó con humor.

El mensaje de la artista fue especialmente emotivo para Brian Sarmiento, con quien había forjado un vínculo entrañable. “Lo nuestro fue como un enamoramiento, nos casamos en Las Vegas”, bromeó la actriz, dejando en claro que, aunque su salud le impidió seguir, se lleva el “hilo rojo” del afecto de sus colegas.

Pero en el universo de Gran Hermano, el vacío no dura nada. Minutos después del adiós de la “Divi”, Santiago del Moro le dio la bienvenida a su reemplazo: Carla Bigliani. Conocida en el mundo digital como “Carlota”, la nueva participante ingresó con una energía arrolladora y una valija cargada de expectativas.

Carla Bigliani es diseñadora de accesorios, emprendedora y madre. Se define como una mujer “picante pero simpática”, un perfil que la producción buscó para suplir la cuota de personalidad que dejó la salida de Divina Gloria. Según confesó antes de entrar, participar en el reality era un deseo que visualizaba hace años.

“Tengo a todo el barrio podrido, a mis clientas les decía siempre que yo iba a ser la nueva inquilina”, relató Carla entre risas durante su presentación. Su llegada no es menor; entra a una casa que Santiago del Moro calificó como “repicante”, con grupos ya consolidados y estrategias que ahora deberán resetearse.

El ingreso de “Carlota” promete mover el tablero de la Generación Dorada. Como creadora de contenido, está acostumbrada a la exposición, pero ahora enfrentará el desafío de la convivencia 24 horas sin filtros. Mendoza podrá seguir de cerca cómo esta nueva jugadora intenta ganarse su lugar en las noches de El 9 Televida.