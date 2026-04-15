De Buenos Aires a Barcelona: Sofía Solá, la hija de Maru Botana, se va del país para cumplir su sueño

Sofía Solá, hija de Maru Botana, confirmó a través de sus redes sociales que se muda a España para perseguir su gran pasión.

El 2026 sigue sumando noticias de jóvenes que deciden probar suerte en el exterior, y esta vez el anuncio llega desde el círculo íntimo de una de las cocineras más queridas de Argentina. Sofía Solá, hija de Maru Botana, confirmó a través de sus redes sociales que se muda a España para perseguir su gran pasión.

Un cambio impulsado por la terapia y la autoconfianza

A través de un video en TikTok, la influencer abrió su corazón con sus seguidores y explicó que esta decisión no fue azarosa. Sofía reveló que el año pasado no fue fácil para ella y que el proceso de terapia fue fundamental para entender sus verdaderos deseos.

“El año pasado no estuve muy bien, arranqué terapia y me hizo mucho mejor. Me di cuenta de la importancia de accionar frente a lo que uno quiere”, relató la joven desde su casa, acompañada por su perro Simón. Sofía admitió que, aunque el año pasado tuvo ganas de irse, sentía que lo hacía como una “escapatoria”, mientras que hoy lo hace por una meta profesional concreta.

El trabajo de sus sueños en la Ciudad Condal

La oportunidad llegó de la mano del modelaje y su faceta como influencer, actividades que descubrió que la apasionan. Tras una reunión con una agencia de modelos en Barcelona el pasado enero, Sofía fue seleccionada para integrar su staff.

“Me voy a Barcelona a vivir hasta agosto. No es mucho tiempo porque voy más que nada a probar, pero no puedo estar más contenta”, confesó con una sonrisa. Cabe destacar que su madre, Maru Botana, ya cuenta con un local de pastelería en dicha ciudad, lo que seguramente le brindará un marco de contención familiar en su llegada a Europa.

Una despedida con nervios y entusiasmo

A solo una semana de subirse al avión, Sofía no ocultó sus miedos, pero alentó a su comunidad a confiar en sus propios proyectos. “Estoy súper entusiasmada. Es mi última semana acá en Buenos Aires”, cerró la influencer, quien prometió compartir el “minuto a minuto” de su experiencia, desde los castings en la agencia hasta los desafíos de vivir en otro continente.