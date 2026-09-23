Cumplió su gran sueño: el importante proyecto profesional de Luana Fernández tras salir de Gran Hermano

El paso por el reality más famoso del país dio sus frutos más esperados para Luana Fernández. Tras quedar eliminada de Gran Hermano Generación Dorada en la gala del pasado 9 de septiembre, la ex participante confirmó la noticia que ansiaba desde que pisó la televisión.

Tras su comentada eliminación de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, el reality de la pantalla de El 9 Televida, Luana Fernández vive su momento de mayor esplendor profesional. La exjugadora, que al salir del reality había expresado su deseo de ser convocada por José María Muscari, confirmó oficialmente que se sumará como figura al elenco de la emblemática obra Sex. La confirmación desató el entusiasmo de sus seguidores y marca el inicio de una prometedora etapa en los escenarios.

El anuncio se hizo oficial a través de las redes sociales del show teatral, donde presentaron a la ex “hermanita” con un caluroso mensaje: “La más hot de la casa más famosa llega a SX. BIENVENIDA A LA TROUPE Luana Fernández. Todos los domingos de octubre”. Sorprendida y entusiasmada por la repercusión, Luana reaccionó a la publicación con emoticones de fuego y emojis enamorados.

El sueño cumplido tras una despedida a pura emoción

Apenas abandonó el juego tras medirse en una ajustada placa positiva contra Charlotte Caniggia, Yisela “Yipio” Pintos y Solange Abraham, Luana no dudó en expresar en distintas entrevistas su deseo de incorporarse al proyecto de Muscari. Su personalidad desinhibida, su frescura y su perfil dentro del programa la posicionaron rápidamente como la candidata ideal para el show.

Cabe recordar que su salida de la casa fue una de las más emotivas de la temporada. Tras conocer la decisión del público, la jugadora se despidió de sus compañeras con absoluta madurez: “Bueno, chicas, que gane la mejor. Por mi parte, todo lo que pasó en esta casa lo dejo acá. Rompanla y sigan jugando hasta el último momento”, expresó Luana antes de cruzar la puerta cantando “No es mi despedida” de Gilda.

Un mes clave en su carrera

Incluso el propio Big Brother le vaticinó un gran camino al despedirla: “Me van a quedar recuerdos de una chica genuina, auténtica y con mucha luz. Sé que te espera un futuro muy lindo”. Aquellas palabras se convirtieron en realidad en tiempo récord.

Luana Fernández se presentará durante todos los domingos de octubre en el escenario de Sex, marcando su debut formal en las tablas porteñas y consolidando su lugar en el ambiente del espectáculo nacional.