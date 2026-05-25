Cuenta regresiva para los Premios Gardel 2026: conductor confirmado, los shows en vivo y un emotivo homenaje a Los Nocheros

La música argentina se prepara para vivir su noche más importante del año. Este martes 26 de mayo a partir de las 21, el prestigioso Teatro Coliseo de Buenos Aires se convertirá en el epicentro de la 27ª edición de los Premios Gardel 2026. Organizada por CAPIF, la gala contará con la conducción exclusiva del periodista Diego Leuco.

La música argentina se prepara para vivir su noche más importante del año. Este martes 26 de mayo a partir de las 21, el prestigioso Teatro Coliseo de Buenos Aires se convertirá en el epicentro de la 27ª edición de los Premios Gardel 2026. Organizada por CAPIF, la gala contará con la conducción exclusiva del periodista Diego Leuco, en un evento multiplataforma que los mendocinos podrán seguir en vivo y en directo a través de las pantallas de TNT y HBO Max.

La gran fiesta de la música grabada comenzará formalmente a las 20:15 con la transmisión de la alfombra roja, que estará bajo el mando de Eleonora Pérez Caressi. Como condimento inédito para esta edición, la organización abrió la venta de entradas al público general mediante Ticketek, permitiendo que los fanáticos compartan la sala junto a las máximas estrellas del país. Además, CAPIF renovó su alianza estratégica con Meta para potenciar el alcance de la gala y viralizar cada show a través de Instagram y Facebook.

Cuatro décadas de folklore: el premio a la trayectoria para Los Nocheros

El momento más emotivo y esperado de la velada será la entrega del Premio Gardel a la Trayectoria, que este año quedará en manos de Los Nocheros. La emblemática agrupación salteña será homenajeada por sus 40 años de carrera ininterrumpida, celebrando el camino de un grupo que revolucionó las estructuras del folklore nacional, supo reinventarse ante las adversidades y mantuvo una fidelidad inquebrantable con su público a lo largo de las décadas.

Escenario de lujo: ¿Quiénes cantan en vivo?

El Teatro Coliseo vibrará con un despliegue de shows en vivo que cruza generaciones y géneros musicales. Sobre las tablas se presentarán las principales figuras de la escena actual:

Música Urbana y Pop: Trueno , Milo J , Yami Safdie , Agustín Bernasconi , K4OS , Roze , Valen Vargas y Max Carra .

Rock, Cuarteto y Cumbia: Marilina Bertoldi , La K’onga , Coti Sorokin y Ángela Leiva .

Shows de la Alfombra Roja: El inicio de la velada contará con las actuaciones exclusivas de Joaco Burgos y Cucuza Castiello.

Los grandes candidatos: Milo J y Lali lideran las principales ternas

La lista de nominados refleja un año de altísima producción y colaboraciones históricas. En la categoría reina de Álbum del Año, la disputa será feroz entre Latinaje de Cazzu, No vayas a atender cuando el demonio llama de Lali, La Vida Era Más Corta de Milo J, Cuerpos, vol.1 de Babasónicos y Para quién trabajas vol. I de Marilina Bertoldi.

Por su parte, la terna a Grabación del Año presentará un duelo generacional único: la colaboración internacional de Charly García & Sting con el tema In the City se medirá cara a cara con el éxito juvenil Niño de Milo J y el hit pop Mejor que vos de Lali & Miranda!.