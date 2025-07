Cuatro sillas y un “no te hablo nunca más” de Lali a Miranda! para coronar una performance deslumbrante en La Voz Argentina

Valentino Rossi no metió más de dos palabras del tema que fue a cantar a La Voz Argentina que ya el jurado estaba pintando de blanco las sillas para quedarse con semejante talento.

Valentino Rossi no había alcanzado a meter una frase entera del tema que subió a cantar al escenario de La Voz Argentina que ya el jurado del talent show de El 9 Televida había pintado sus sillas de blanco para intentar quedarse con la voz y el inmenso cantante de apenas 19 años. Con Dancing on my own, de Robyn el bonaerense dejó en shock a Soledad, Luck R, Lali y a Miranda!, que intentando anticiparse a la decisión del chico quiso bloquear a la reina del pop, pero no le salió y todo terminó en una pelea de novela entre los amigos.

El estudiante de gestión de medios y entretenimiento reveló antes de su performance que cantaba el himno cuando apenas sabía hablar. Y vaya que con el correr del tiempo se decidió a perseguir esa gran pasión que demostró de chico, pues logró que Soledad Pastorutti, Miranda!, Luck Ra y Lali Espósito vayan por él apenas segundos después de que entonara las primeras estrofas de la canción de la artista sueca.

Valentino casi que no podía creer lo que estaba viviendo, y mucho menos cuando los coaches se deshicieron en elogios hacia él. “Tenés un don. Es maravilloso y nos llegó a todos de una manera especial, genuina, honesta y tranquila”, le dijo la Sole.

Lali también destacó “la madurez de su voz”. “Hay voces que tienen nostalgia aunque tengan 14 años, es como algo almico”, consignó la estrella pop.

Ya con más confianza, Valentino les comentó a los coaches que tomó clases desde los 10 años y que su sentimiento por cantar “siempre estuvo”. “No me sentía identificado con lo que les pasaba a los demás y el arte siempre estuvo”, expresó el participante.

Ale Sergi entonces reveló que junto con Juliana Gattas tocaron el botón para bloquear a Lali pero no llegaron a tiempo. La ex Casi Ángeles le contestó que era capaz de no hablarles nunca más en la vida. “Considerá esta situación para que veas hasta que punto iríamos por vos”, le pidió el cantante de Miranda! a Valentino.

“La perdían, Valentino”, afirmó Lali indignada, y Ale entonces volvió a responder. “No nos salió. Yo espero que consideres esta situación, para que veas hasta qué punto nos jugaríamos por vos”, expresó el cantante.

Sin embargo, Valentino eligió el Team Lali, entonces Juliana Gattas comentó: “Sin el pan y sin la torta, porque se enojo también”.

“Quedamos mal con vos y nos quedamos sin participante”, agregó Ale. Sin dudarlo, Lali sentenció: “Ahora sé quiénes son los Miranda!”.

No te pierdas la audición a ciegas de este lunes al término de Yali Çapkini en El 9 Televida.