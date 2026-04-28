¿Cuál es el límite? Tamara Paganini sufrió una crisis nerviosa en GH al contar cómo murieron sus hijos

Este lunes 27 de abril, la producción de Gran Hermano propuso una actividad donde cada jugador debía repasar su mejor y su peor momento de vida. Sin embargo, cuando llegó el turno de Tamara Paganini, la situación se salió de control.

Lo que comenzó como una dinámica de grupo para conectar a los participantes terminó en uno de los momentos más oscuros y angustiantes de la historia del reality. Este lunes 27 de abril, la producción de Gran Hermano propuso una actividad donde cada jugador debía repasar su mejor y su peor momento de vida. Sin embargo, cuando llegó el turno de Tamara Paganini, la situación se salió de control.

La tragedia que marcó su vida

Con la voz quebrada, la “India” comenzó a narrar el doloroso proceso que vivió en 2016. Tras años de búsqueda y tratamientos de fertilidad, Tamara logró quedar embarazada de mellizos: Vitorio y Donatella. Sin embargo, la felicidad se transformó en una pesadilla antes del parto cuando le informaron que el varón no sobreviviría al nacer.

“Fue raro vivir un embarazo sabiendo que uno iba a morir y el otro iba a vivir. Vitorio nació y se me murió en los brazos a los tres minutos”, relató Tamara ante el silencio absoluto de sus compañeros. Pero el dolor no terminó allí: Donatella, que parecía estar bien en neonatología, comenzó a descompensarse. “Tuvimos que decidir el momento en que se desconectara a mi hija”, confesó entre lágrimas, en un testimonio que dejó a toda la casa en estado de shock.

Crisis y final abrupto de la actividad

Tras finalizar su relato, la participante sufrió una fuerte crisis nerviosa. Mientras era asistida por Yipio, Nazareno y Daniela en el patio, las cámaras de la transmisión 24 horas captaron gritos desgarradores que evidenciaron el colapso emocional de la jugadora.

Ante la gravedad del cuadro, la producción decidió finalizar la actividad de inmediato y llamó a Tamara al confesionario para recibir contención psicológica profesional. El clima en la casa quedó totalmente viciado, con varios de los “hermanitos” llorando desconsoladamente por lo escuchado.

Repudio total en las redes: “¿Hasta dónde llega el show?”

Mientras el relato se volvía viral, las redes sociales (especialmente X) estallaron contra la producción del programa. Miles de usuarios tildaron la actividad de “morbosa” y cuestionaron la necesidad de exponer a los participantes a traumas tan profundos en busca de rating.

“Lo que hicieron con Tamara es morbo puro” .

“Exponer a una mujer así delante de tantas cámaras es una vergüenza” .

“Se fueron al carajo, son personas con sentimientos, no objetos de contenido”, fueron algunos de los comentarios más repetidos.

La muerte de los mellizos de Tamara, ocurrida hace una década por complicaciones derivadas de un parto prematuro y malformaciones, sigue siendo una herida abierta que anoche quedó expuesta de la manera más cruda posible.