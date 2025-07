Cruzó un límite y lo va a pagar carísimo: Así avanza Pasión Prohibida

Çağatay no puede más de celos, pero la impulsividad lo lleva a actuar mal. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida.

Çağatay no sabe cómo hacer para recuperar a Yildiz. Pareciera que no puede o no quiere aceptar que cometió un error al engañar a su mujer con la vecina. Así, entre movimientos y comentarios erráticos, el empresario cruza un límite con la que fue su esposa y se pudre todo en Pasión Prohibida. Mirá lo que se viene en El 9 Televida.

Çağatay llega al hospital, luego de que Aysel lo llamara para contarle que Halit Can tuvo un accidente casero que requería puntos en el pequeño. Allí llegó, sin imaginarse que Yildiz estaría acompañada por Doğan. Ahora los celos se apoderaron de él y no sabe cómo manejarse.

Aprovechando que Asuman se lleva al bebé a la habitación, Çağatay no puede contenerse y le pregunta a Yildiz directamente su tiene algo con Doğan. Al ver la cara de sorpresade su todavía mujer, Çağatay le reprocha que Doğan haya pagado la consulta médica de Halit Can y que estuviera ahí con su familia como si le correspondiera estar allí.

Muy enfadada, Yildiz le contesta que puede creer que él, tras serle infiel con la vecina, tenga la cara de insinuar que ella tiene una relación con Doğan.

La discusión pasa todos los niveles y Yildiz, en un arrebato de ira, comienza a arrojarle cosas a Çağatay. Al verla fuera de sí y comprendiendo que la situación no va a mejorar, Çağatay se va de la casa. Ahora, la posibilidad de reconciliarse parece cada vez más lejana. Pero lejos está él de darse por vencido con esto.

¿Qué hará? Para saberlo, no te pierdas lo que se viene en Yasak Elma, este martes en El 9 Televida.