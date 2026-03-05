Cruces feroces y frases fuera de lugar sacuden la convivencia en Gran Hermano

La resaca de la “placa planta” detonó enfrentamientos de alta tensión entre los participantes durante la jornada del jueves. Mientras Yipio y Solange Abraham se sacaron chispas en el comedor, un comentario desubicado de Yanina Zilli sobre el padre de Daniela De Lucía generó un repudio total en la pantalla de El 9 Televida.

La tensión en la casa más famosa del país no dio tregua tras la polémica gala de nominación del miércoles que se vio en El 9 Televida. Durante este jueves, el clima se volvió irrespirable en el comedor cuando Yisela “Yipio” Pintos confrontó directamente a Solange Abraham. La humorista uruguaya le reclamó a su compañera su actitud frente a los conflictos, lo que desató una respuesta ácida de la ex hermanita, quien le aseguró que no entendía por qué intervenía si nadie la había llamado. El cruce subió de tono y dejó en claro que las alianzas se rompieron definitivamente, especialmente cuando Yipio sentenció con ironía que su rival tuvo que escucharla “igual”.

Sin embargo, el momento más oscuro de la jornada lo protagonizó Yanina Zilli. La ex vedette mantuvo una fuerte discusión con Daniela De Lucía que cruzó todos los límites personales permitidos en el juego. En medio de un pase de facturas por los gritos en la cocina y las acusaciones de “patoterismo”, Zilli atacó a su compañera con una frase hiriente sobre la reciente muerte de su padre para desacreditar su testimonio. “¡Si vos no estabas! ¡Estabas en el velorio de tu papá!”, lanzó la participante ante la mirada atónita del resto de la casa, provocando un escándalo que marcó un antes y un después en el reality.

Lejos de quebrarse, Daniela De Lucía enfrentó a la exvedette con total entereza y defendió su integridad en la competencia. La joven aseguró que jugó con la mente y el corazón, y dejó en claro que su compromiso con el programa se mantuvo firme incluso en el duelo, ya que decidió votar antes de retirarse momentáneamente por su pérdida familiar. “No me quiero hacer la víctima. Estoy acá porque tengo corazón y me acompaña mi papá“, respondió con firmeza, una frase que resonó en toda la casa y que los televidentes de Mendoza convirtieron en tendencia rápidamente.

Estos conflictos no solo alteraron la convivencia, sino que influyeron directamente en el clima previo a la resolución de la multitudinaria placa de nominados. La audiencia de El 9 Televida fue testigo de cómo la violencia verbal se apoderó de los debates, dejando a varios jugadores en una posición incómoda frente al público. Santiago del Moro tuvo que intervenir para intentar calmar las aguas de una edición que se volvió cada vez más hostil. El futuro de Yanina Zilli quedó bajo la lupa de los seguidores, quienes no perdonaron el uso de un drama personal como estrategia de ataque.