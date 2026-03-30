Crioterapia, el poder del frío extremo más allá de la moda

Someter al cuerpo a temperaturas que rondan los -110°C parece una escena de ciencia ficción, pero la crioterapia se ha consolidado como una herramienta terapéutica fundamental en la medicina deportiva y el bienestar integral.

La crioterapia consiste en la exposición breve del cuerpo a temperaturas extremadamente bajas (generalmente entre -110°C y -160°C) durante un periodo de 2 a 4 minutos. Aunque el concepto de usar hielo es milenario, la tecnología actual permite una respuesta sistémica que va mucho más allá de desinflamar un golpe.

“Desde la recuperación de lesiones hasta el rejuvenecimiento dérmico, el frío extremo actúa como un interruptor biológico que acelera el metabolismo y dispara la producción celular. Sin embargo, entrar en una cabina de este tipo no es un juego: conocer los beneficios reales, los riesgos de la falta de supervisión y los consejos de profesionales es la clave para que esta técnica sea un aliado y no un peligro para la salud”, aconsejó Andrés Donadi, médico cardiólogo.

-¿Cuándo es necesario este tratamiento?

No es necesario ser un atleta de élite para beneficiarse del frío, aunque es en el deporte donde más se utiliza. Los profesionales recomiendan la crioterapia en los siguientes casos:

Recuperación post-esfuerzo: Para reducir el dolor muscular de aparición tardía (DOMS) y acelerar la eliminación de ácido láctico.

Para reducir el dolor muscular de aparición tardía (DOMS) y acelerar la eliminación de ácido láctico. Inflamaciones crónicas: Pacientes con artritis o fibromialgia encuentran alivio debido al efecto analgésico y antiinflamatorio del frío.

Pacientes con artritis o fibromialgia encuentran alivio debido al efecto analgésico y antiinflamatorio del frío. Trastornos del sueño y estrés: La liberación masiva de endorfinas ayuda a regular el sistema nervioso.

La liberación masiva de endorfinas ayuda a regular el sistema nervioso. Estética y dermatología: Para mejorar la tonicidad de la piel y combatir afecciones como la psoriasis.

El motor biológico: Aumento de la producción celular

“Uno de los efectos más fascinantes de la crioterapia es cómo “engaña” al cuerpo. Ante el frío extremo, el organismo entra en un estado de supervivencia, enviando la sangre desde las extremidades hacia el núcleo para proteger los órganos vitales.

Al salir de la cabina, ocurre una hiperperfusión: la sangre regresa a los tejidos cargada de oxígeno, enzimas y nutrientes. Este proceso estimula la mitofagia (limpieza de mitocondrias dañadas) y acelera la producción de nuevas células. Además, el choque térmico activa las “proteínas de choque frío” (RBM3), que están vinculadas a la regeneración neuronal y la prevención de la atrofia muscular”. detalló Donadi.

Pros y contras: El riesgo de la desinformación

Como toda terapia de alto impacto, tiene dos caras.

Los pros (Beneficios):

Metabolismo acelerado: El cuerpo quema entre 500 y 800 calorías tras una sesión al intentar recuperar su temperatura base. Efecto anti-age: Estimula la producción de colágeno, mejorando la elasticidad de la piel. Refuerzo inmunitario: Aumenta la presencia de glóbulos blancos en el torrente sanguíneo.

Los contras (Riesgos si no hay información):

Quemaduras térmicas: Si la piel está húmeda o se entra con objetos metálicos, el nitrógeno puede causar lesiones graves.

Si la piel está húmeda o se entra con objetos metálicos, el nitrógeno puede causar lesiones graves. Shock hipotensivo: Personas con hipertensión no controlada pueden sufrir picos de presión arterial debido a la vasoconstricción súbita.

Personas con hipertensión no controlada pueden sufrir picos de presión arterial debido a la vasoconstricción súbita. Contraindicaciones médicas: Está prohibido para personas con enfermedad de Raynaud, problemas cardíacos graves o embarazo.

Consejos profesionales para una sesión segura

Para que la crioterapia sea efectiva y segura, los expertos sugieren seguir estos lineamientos:

-Chequeo médico previo: Nunca inicies este tratamiento sin una evaluación cardiovascular. La presión arterial debe medirse justo antes de entrar a la cabina.

-Piel seca y protegida: Es vital entrar al equipo con la piel completamente seca. Se deben usar guantes, calcetines térmicos y protección para las vías respiratorias.

-La regla de los tres minutos: No por estar más tiempo se obtienen mejores resultados. Superar los 4 minutos aumenta exponencialmente el riesgo de hipotermia o daños en los tejidos.

-Movimiento constante: Dentro de la cabina, se recomienda realizar movimientos suaves con las extremidades para mantener la circulación activa.

¿Un futuro gélido para una salud óptima?

La crioterapia es una herramienta poderosa que utiliza el estrés ambiental para fortalecer la resiliencia humana. Cuando se realiza bajo supervisión profesional y con un propósito claro, sus efectos en la regeneración celular y la reducción de la inflamación son innegables. En un mundo donde el estrés crónico inflama nuestras células, un “golpe de frío” controlado puede ser exactamente lo que el cuerpo necesita para resetearse y sanar desde adentro.

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