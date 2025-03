Crimen de Kim Gómez: dictaron prisión preventiva para el asesino de 17 años

La Justicia dictó prisión preventiva para uno de los acusados del crimen de Kim Gómez, la niña que murió tras ser arrastrada durante un robo. Sus padres encabezaron una nueva marcha y exigieron que los responsables paguen por lo sucedido.

La justicia de La Plata dictó la prisión preventiva por 180 días para el adolescente de 17 años acusado de ser partícipe en el brutal asesinato de Kim Gómez, la niña de 7 años que murió tras ser arrastrada durante un robo.

La medida fue impuesta por la jueza Carmen Ibarra, de la UFI N.º 3 de Menores, asegurando que el joven permanezca detenido mientras avanza la investigación.

Por otra parte, el otro implicado en el hecho, un menor de 14 años, quedará bajo medidas de seguridad mientras se analizan nuevas pruebas. Aunque el adolescente declaró y admitió haber estado en el lugar del crimen, negó su participación directa en el delito.

Familiares de Kim exigen justicia

En medio del dolor y la indignación, los padres de Kim, Marcos y Florencia, encabezaron una nueva marcha para exigir justicia. “Justicia es que los detenidos paguen”, afirmaron ante una multitud de vecinos que los acompañó en la protesta.

Los padres también asistieron a una audiencia donde se encontraron cara a cara con el joven de 17 años acusado del crimen. “Fue muy difícil, pero estuvimos ahí. Florencia tuvo la valentía de mirar a los asesinos a los ojos. Yo le dije algunas cosas y ahora me siento un poco mejor“, expresó Marcos, sin dar detalles sobre el encuentro.

Por su parte, Florencia, conmovida por la situación, aseguró que espera que la tragedia de su hija sirva para generar cambios. “Kim no es la primera, pero quiero que sea la última. Me la destrozaron y esas imágenes no se me borran de la cabeza“, dijo entre lágrimas. La madre también mencionó que pudo ver al menor de 17 años y, aunque no le habló, lo observó fijamente.

Detalles del crimen

El hecho ocurrió en Altos de San Lorenzo, en La Plata, cuando los dos menores asaltaron a la madre de Kim y le robaron su vehículo, un Fiat Palio rojo, con la niña todavía en su interior.

En su escape, los delincuentes intentaron deshacerse de la pequeña, quien quedó atrapada en el cinturón de seguridad y fue arrastrada por más de 15 cuadras. Finalmente, los agresores perdieron el control del auto y chocaron contra un poste de luz. El cuerpo de Kim fue hallado debajo del vehículo con graves lesiones.

Los primeros testimonios indicaron que los asaltantes intentaron arrojar a la niña por la ventanilla mientras huían. La autopsia reveló que la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por los golpes sufridos durante el arrastre.

Pedido de justicia y cambios en la ley

Los padres de Kim insisten en que se deben realizar cambios estructurales para evitar que tragedias como esta se repitan. “Siento que tengo que hacer algo por mi hija, que su muerte no quede en vano. Me daría paz saber que su caso sirvió para cambiar algo“, expresó Marcos.

Mientras tanto, la investigación sigue en curso y la comunidad de La Plata continúa movilizándose para pedir justicia por Kim.