Creatividad y cultura geek: taller de manga gratuito en el MMAMM para adolescentes

El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) abre sus puertas a una nueva propuesta pensada exclusivamente para las juventudes de la provincia. Se trata de “Dragón de Jazmín”, un taller gratuito de dibujo e ilustración.

El Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) abre sus puertas a una nueva propuesta pensada exclusivamente para las juventudes de la provincia. Se trata de “Dragón de Jazmín”, un taller gratuito de dibujo e ilustración que busca reunir a fanáticos del manga, el animé, los videojuegos y las series animadas en un entorno de aprendizaje colectivo.

La actividad está destinada a adolescentes de entre 12 y 18 años y se llevará a cabo en el Anexo del MMAMM, ubicado en el Parque Central. El objetivo es brindar un espacio donde los participantes no solo perfeccionen su técnica, sino que también puedan intercambiar ideas y reflexionar sobre las narrativas visuales que marcan a su generación.

Días y horarios de los encuentros

El taller se desarrollará en dos jornadas clave durante el mes de mayo:

Jueves 14 de mayo

Jueves 28 de mayo

Horario: de 18 a 19.30 h.

Un espacio para crear en compañía

A diferencia de un curso tradicional, “Dragón de Jazmín” se plantea como un espacio de encuentro. Se invita a los asistentes a llevar sus propios materiales y proyectos personales para trabajar en un ambiente colaborativo. Bajo la premisa de potenciar el proceso artístico de cada uno, se analizarán herramientas de ilustración de manera grupal, fomentando la creatividad y el sentido de comunidad.

Cómo participar

La propuesta es totalmente gratuita, aunque cuenta con un cupo limitado de 20 personas para garantizar una atención personalizada. Los interesados en sumarse a esta experiencia artística deben inscribirse previamente a través de un formulario web disponible en las plataformas oficiales del museo o del municipio o haciendo clic aquí.