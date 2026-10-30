Craso error: “Provoca alucinaciones y taquicardia”, Pablo Migliore presentó un plato que casi intoxica al jurado en MasterChef Celebrity

Las cocinas de MasterChef Celebrity Argentina volvieron a vivir una noche cargada de tensión, cambios inesperados de ingredientes y momentos desopilantes. Durante una exigente gala emitida por la pantalla de El 9 Televida, el plato presentado por Pablo Migliore encendió todas las alarmas. La situación escaló rápidamente cuando Damián Betular buscó los síntomas en internet y leyó una lista de efectos que provocó la risa generalizada y un toque de humor por parte de Wanda Nara.

Una simple modificación en las reglas de la competencia descolocó por completo a los famosos. En una gala donde diez participantes debían elaborar tres preparaciones libres en 50 minutos, una repentina orden de intercambiar las canastas de compras alteró los planes de todos en MasterChef Celebrity en la pantalla de El 9 Televida.

Heredando los productos que la China Ansa había recolectado en el supermercado, Pablo Migliore se quedó sin la mozzarella necesaria para preparar su ansiada milanesa a la napolitana. Ante este contratiempo, el exfutbolista optó por improvisar una entraña frita y terminada al horno, acompañada por un puré mixto y salsa de tomate.

Alerta médica en el estudio: “Es peligroso”

Al momento de la degustación, el plato del exarquero quedó bajo la lupa y desató una inesperada secuencia de tensión y humor:

El malestar de Martitegui: Tras probar el puré de papas y boniato, el exigente chef frenó en seco y lanzó una advertencia que dejó a todos atónitos: “No me siento bien. Tiene mucha nuez moscada esto. Es peligrosa tanta nuez moscada” .

Búsqueda en vivo y síntomas alarmantes: La inquietud de Maru Botana sobre las consecuencias del exceso de la especia llevó a Damián Betular a buscar los datos en su teléfono. Sin filtro, leyó el diagnóstico exacto: “Alucinaciones, confusión, desorientación, euforia, ansiedad, taquicardia y somnolencia intensa” .

El toque de humor: Ante la severa lista de efectos secundarios que encendió las risas en el estudio, el propio participante acotó con picardía: “Llamemos al 911”.

Críticas al plato y problemas de textura

Más allá del susto por la especia, las devoluciones del jurado no le perdonaron los detalles técnicos al exfutbolista. Damián Betular reconoció que la cocción y el grosor de la entraña estaban bien logrados, pero cuestionó la decisión de colocar salsa de tomate directamente sobre el apanado, lo que humedeció la preparación.

Por su parte, Maru Botana fue categórica al criticar la consistencia del acompañamiento: “A mí no me gusta nada el puré con grumos. Tiene que quedar como una nube”, sentenció, marcando un nuevo traspié para Migliore en el exigente certamen.

Seguí todas las galas, las eliminaciones y todo lo que sucede en la cocina más famosa del país a través de la pantalla de El 9 Televida.