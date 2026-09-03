Cortá Por Lozano: Vero Lozano se desnudó para entrevistar a Pincoya tras su salida de Gran Hermano

La participante chilena de GH fue invitada a Cortá por Lozano. Para ponerse a tono con el perfil de su entrevistada, la conductora aceptó el desafío de llevar adelante la nota completamente desnudas. Mirá el video.

Fiel a su estilo desinhibido y a los hábitos que la caracterizaron dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, la participante chilena fue invitada a Cortá por Lozano. Para ponerse a tono con el perfil de su entrevistada, la conductora aceptó el desafío de llevar adelante la nota completamente desnuda y con imagen difuminada, dejando momentos desopilantes y profundas reflexiones sobre la libertad corporal.

La visita de Jennifer “Pincoya” Galvarini a Cortá por Lozano no pasó desapercibida y dejó una de las postales más insólitas del año en la televisión argentina. Tras convertirse en una de las últimas eliminadas de Gran Hermano: Generación Dorada, la participante chilena —famosa por practicar nudismo de forma natural dentro del reality— fue recibida por Vero Lozano en una entrevista donde ambas terminaron sin ropa frente a las cámaras.

Con la imagen difuminada por cuestiones de emisión en horario de protección al menor, la conductora abrió el juego con una frase directa: “Lo tuyo es el desnudo, lo mío también, Pinco, quiero que lo sepas”, marcando el tono de una charla atravesada por la soltura, la sexualidad y el prejuicio social.

Libertad, intimidad y su paso por plataformas para adultos

A lo largo de la nota, Pincoya explicó que su relación con el cuerpo no busca la provocación, sino una elección genuina de comodidad. “Uno cuando ya tiene su edad no tiene miedo a nada, te lanzás nomás. Yo soy libre”, aseguró, al tiempo que repasaron divertidas anécdotas sobre la intimidad y la estética corporal.

Durante el intercambio, la jugadora también abordó su experiencia en plataformas de contenido para adultos, aclarando que planea cerrar esa etapa tras haber realizado producciones artísticas: “No muestro nada de la ‘casita’, son fotos muy lindas y no burdas. Mi mamá casi quedó botada en el piso cuando se enteró, pero mi marido solo me pidió que fueran imágenes cuidadas porque los primeros en mirarlas serían los haters”, reconoció sobre el impacto familiar que generó su exposición.

Un mensaje contra los mandatos hegemónicos

En el tramo final de la emisión, la invitada dejó una contundente reflexión dedicada a quienes no se animan a mostrarse tal como son por miedo a la mirada ajena: “Atrévase nomás, haga todo lo que quiera porque nadie revive de la tumba. A pesar de que no tengo un cuerpo hegemónico, me siento la mujer más hermosa”, sentenció.

Reviví la nota completa que se emitió por El 9 Televida, acá.