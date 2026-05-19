Cortá por Lozano celebró sus 10 años en el aire ganando el Martín Fierro a Mejor Magazine

En la 54.ª entrega de los Premios Martín Fierro 2026, Cortá por Lozano se alzó con la estatuilla al Mejor Magazine coronando una década en El 9 Televida.

El trabajo sostenido, la actualidad y el entretenimiento volvieron a ser recompensados. En la 54.ª entrega de los Premios Martín Fierro 2026, Cortá por Lozano se alzó con la estatuilla al Mejor Magazine, consolidando un hito espectacular: cumplir diez años consecutivos liderando las tardes de la televisión argentina a través de la pantalla de El 9 Televida.

El ciclo producido por Kuarzo y comandado por Verónica Lozano se impuso en una exigente categoría donde competía contra A la Barbarossa (Telefe), Nara que ver (Elnueve), Qué te pasa (Net TV) y Con Carmen (Elnueve). Con este triunfo, el programa cosecha su cuarto Martín Fierro en dicho rubro, tras haberlo ganado previamente en las ediciones de 2018, 2021 y 2024.

El agradecimiento de Vero Lozano y el valor del equipo

Al subir al escenario del Hotel Hilton de Buenos Aires, la conductora no ocultó su orgullo por la vigencia del formato y el esfuerzo diario que requiere salir al aire. “Felices de hacer este programa que amamos hace 10 años y representar diferentes realidades. El verdadero laburo lo hacen nuestros compañeros en el piso y en el control”, declaró Vero Lozano, dedicándole el logro tanto a los técnicos y productores como al público mendocino y nacional que los acompaña cada tarde.

Durante la temporada premiada, la conductora estuvo respaldada por un numeroso e interdisciplinario equipo de panelistas, periodistas y humoristas que le dan identidad al ciclo: Paola Juárez, Costa, Juariu, Augusto Telías, Hernán Drago, Ceferino Reato, Marixa Balli, Evangelina Anderson, Victoria Xipolitakis, Heber Ybañez, Caro Bisgarra y Matías García.

Bandera contra la violencia de género

Uno de los momentos más profundos de la premiación se dio cuando la periodista Paola Juárez tomó el micrófono para reivindicar el compromiso social del programa a lo largo de este trayecto. “En estos 10 años fuimos el programa bandera en defensa de las mujeres frente a la violencia de género”, destacó la panelista, poniendo en valor el tratamiento serio y responsable que el magazine le da a las problemáticas que atraviesan a la sociedad.

No te pierdas cada tarde en la grilla de programación el programa que desde hace 10 años te acompaña de la mano de Vero Lozano.